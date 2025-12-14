https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/meteoroloji-sari-kodlu-uyari-yayimladi-yeni-haftada-19-ilde-kar-bekleniyor-1101779074.html
Meteoroloji sarı kodlu uyarı yayımladı: Yeni haftada 19 ilde kar bekleniyor
Meteoroloji sarı kodlu uyarı yayımladı: Yeni haftada 19 ilde kar bekleniyor
Sputnik Türkiye
Bugün 5 kent için sarı kodlu uyarı yayınlayan meteorolojiye göre kar yağışı hafta başında iç ve doğu kesimlere yayılacak. Peki hangi illerde kar bekleniyor... 14.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-14T09:13+0300
2025-12-14T09:13+0300
2025-12-14T10:20+0300
türki̇ye
türkiye
antalya
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
karadeniz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0e/1101780645_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1f933d4d3645a45d99b65cb09f9e7103.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Marmara’nın doğusu ve Karadeniz ile Muğla'nın güney, Antalya'nın batı çevrelerinde yağışlar bugün de sürecek.Karadeniz'de kar bekleniyorYağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli kar şeklinde görülecek. Bölgede kuvvetli rüzgar da beklendiğini açıklayan MGM; Artvin, Giresun, Rize, Trabzon ve Ardahan için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yayınladı.Hangi illerde kar bekleniyor?Hafta içi özellikle gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına ineceği Niğde, Kayseri, Yozgat, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis'in yanı sıra Bolu ile Kastamonu'da kar yağışı bekleniyor.Hava sıcaklıkları nasıl?Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:- Kırklareli 11 derece.- İstanbul 11 derece.- Denizli 14 derece.- İzmir 15 derece.- Adana 19 derece.- Ankara 8 derece.- Samsun 11 derece.- Malatya 8 derece.- Erzurum 3 derece.- Diyarbakır 12 derece.- Gaziantep 13 derece.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/doguda-kar-yagisi-hayati-felc-etti-17-koy-yolu-ulasima-kapandi-1101670843.html
türki̇ye
antalya
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0e/1101780645_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_a913cb85a8784842212511982fa1f92d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kar yağıiı, hangi illerde kar bekleniyor, istanbul kar uyarısı var mı , ankara kar, kar yağışı, meteoroloji kar
kar yağıiı, hangi illerde kar bekleniyor, istanbul kar uyarısı var mı , ankara kar, kar yağışı, meteoroloji kar
Meteoroloji sarı kodlu uyarı yayımladı: Yeni haftada 19 ilde kar bekleniyor
09:13 14.12.2025 (güncellendi: 10:20 14.12.2025)
Bugün 5 kent için sarı kodlu uyarı yayınlayan meteorolojiye göre kar yağışı hafta başında iç ve doğu kesimlere yayılacak. Peki hangi illerde kar bekleniyor, sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Marmara’nın doğusu ve Karadeniz ile Muğla'nın güney, Antalya'nın batı çevrelerinde yağışlar bugün de sürecek.
Karadeniz'de kar bekleniyor
Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli kar şeklinde görülecek. Bölgede kuvvetli rüzgar da beklendiğini açıklayan MGM; Artvin, Giresun, Rize, Trabzon ve Ardahan için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yayınladı.
Hangi illerde kar bekleniyor?
Hafta içi özellikle gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına ineceği Niğde, Kayseri, Yozgat, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis'in yanı sıra Bolu ile Kastamonu'da kar yağışı bekleniyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: