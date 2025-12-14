https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/meteoroloji-sari-kodlu-uyari-yayimladi-yeni-haftada-19-ilde-kar-bekleniyor-1101779074.html

Meteoroloji sarı kodlu uyarı yayımladı: Yeni haftada 19 ilde kar bekleniyor

Bugün 5 kent için sarı kodlu uyarı yayınlayan meteorolojiye göre kar yağışı hafta başında iç ve doğu kesimlere yayılacak. Peki hangi illerde kar bekleniyor... 14.12.2025, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Marmara’nın doğusu ve Karadeniz ile Muğla'nın güney, Antalya'nın batı çevrelerinde yağışlar bugün de sürecek.Karadeniz'de kar bekleniyorYağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli kar şeklinde görülecek. Bölgede kuvvetli rüzgar da beklendiğini açıklayan MGM; Artvin, Giresun, Rize, Trabzon ve Ardahan için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yayınladı.Hangi illerde kar bekleniyor?Hafta içi özellikle gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına ineceği Niğde, Kayseri, Yozgat, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis'in yanı sıra Bolu ile Kastamonu'da kar yağışı bekleniyor.Hava sıcaklıkları nasıl?Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:- Kırklareli 11 derece.- İstanbul 11 derece.- Denizli 14 derece.- İzmir 15 derece.- Adana 19 derece.- Ankara 8 derece.- Samsun 11 derece.- Malatya 8 derece.- Erzurum 3 derece.- Diyarbakır 12 derece.- Gaziantep 13 derece.

