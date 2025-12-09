https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/doguda-kar-yagisi-hayati-felc-etti-17-koy-yolu-ulasima-kapandi-1101670843.html

Doğuda kar yağışı hayatı felç etti: 17 köy yolu ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, Kars ve Muş’ta ulaşımı olumsuz etkiledi. 17 köy yolu ulaşıma kapanırken, 10 kişi yolda mahsur kaldı. 09.12.2025, Sputnik Türkiye

Ülkenin doğu illerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle ekipler yolları açmak için çalışma başlattı. Yoğun kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü bildirildi.Kars’ta 17 köy yolu kapandıKars’ta akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle il genelinde 17 köy yolu ulaşıma kapandı. İl merkezinde 1, Digor’da 3, Sarıkamış’ta ise 13 köy yolu kar nedeniyle erişime kapalı olduğu açıklandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışma başlattı. Kentte kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.Muş’ta yolda kalan 10 kişi kurtarıldıMuş’un Hasköy ilçesi ve Bitlis’in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunda kar ve tipi nedeniyle 4 araç mahsur kaldı. Araçlarda bulunan 10 kişinin yardım çağrısı üzerine Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Çalışmalar sonucu yolda kalanlar kurtarıldı.

