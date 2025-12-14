https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/kubadan-abdye-sert-tepki-deniz-teroru-1101785757.html
Küba'dan ABD'ye sert tepki: Deniz terörü
Küba'dan ABD'ye sert tepki: Deniz terörü
ABD'nin Venezüella açıklarında Skipper adlı petrol tankerine el koymasına Küba'dan sert tepki geldi. Havana yönetimi, söz konusu müdahaleyi uluslararası hukukun ağır ihlali olarak niteleyerek bunun bir 'korsanlık' ve 'deniz terörü' eylemi olduğunu söyledi.
Kübalı yetkililer, çarşamba günü Venezuela kıyıları açıklarında gerçekleşen el koyma işleminin hem Küba'yı hem de ada halkını doğrudan olumsuz etkilediğini belirtti. Yapılan açıklamada, ABD'nin adımının Karayip ülkesinin enerji tedarikini hedef aldığı vurgulandı.Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA iç verilerine dayandırdığı haberine göre, ABD'nin el koyduğu tanker yaklaşık 2 milyon varil Venezüella menşeli ağır ham petrol taşıyordu. Geminin şu anda ABD'nin Teksas eyaletindeki Galveston Limanı'na doğru yol aldığı bildirildi.Aynı haberde, Skipper tankerinin varış noktası olarak Küba'daki Matanzas Limanı'nın kaydedildiği ifade edildi. Ancak geminin seyrinin ikinci gününde yaklaşık 50 bin varil petrolü başka bir tankere aktardığı, bu ikinci geminin Küba'ya doğru yol alırken Skipper'ın ise Asya yönüne döndüğü aktarıldı.Küba: ABD baskıyı tırmandırıyorKüba Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, el koyma kararının ABD'nin Venezuela'ya yönelik baskı politikasının bir parçası olduğu savunuldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bu eylem, ABD'nin Venezüella'nın doğal kaynaklarını özgürce kullanma ve diğer ülkelerle ticaret yapma yönündeki meşru hakkını engellemeye dönük tırmanan politikasının bir parçasıdır. Buna Küba'ya yapılan hidrokarbon sevkiyatları da dahildir."Bakanlık, ABD'nin söz konusu hamlesinin Küba'yı doğrudan olumsuz etkilediğini ve Washington'un 'azami baskı' ile 'ekonomik boğma' politikasını daha da sertleştirdiğini belirtti.
ABD’nin Venezüella açıklarında Skipper adlı petrol tankerine el koymasına Küba’dan sert tepki geldi. Havana yönetimi, söz konusu müdahaleyi uluslararası hukukun ağır ihlali olarak niteleyerek bunun bir 'korsanlık' ve 'deniz terörü' eylemi olduğunu söyledi.
Kübalı yetkililer, çarşamba günü Venezuela kıyıları açıklarında gerçekleşen el koyma işleminin hem Küba’yı hem de ada halkını doğrudan olumsuz etkilediğini belirtti. Yapılan açıklamada, ABD’nin adımının Karayip ülkesinin enerji tedarikini hedef aldığı vurgulandı.
Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA iç verilerine dayandırdığı haberine göre, ABD’nin el koyduğu tanker yaklaşık 2 milyon varil Venezüella menşeli ağır ham petrol taşıyordu. Geminin şu anda ABD’nin Teksas eyaletindeki Galveston Limanı’na doğru yol aldığı bildirildi.
Aynı haberde, Skipper tankerinin varış noktası olarak Küba’daki Matanzas Limanı’nın kaydedildiği ifade edildi. Ancak geminin seyrinin ikinci gününde yaklaşık 50 bin varil petrolü başka bir tankere aktardığı, bu ikinci geminin Küba’ya doğru yol alırken Skipper’ın ise Asya yönüne döndüğü aktarıldı.
Küba: ABD baskıyı tırmandırıyor
Küba Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, el koyma kararının ABD’nin Venezuela’ya yönelik baskı politikasının bir parçası olduğu savunuldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bu eylem, ABD’nin Venezüella’nın doğal kaynaklarını özgürce kullanma ve diğer ülkelerle ticaret yapma yönündeki meşru hakkını engellemeye dönük tırmanan politikasının bir parçasıdır. Buna Küba’ya yapılan hidrokarbon sevkiyatları da dahildir.”
Bakanlık, ABD’nin söz konusu hamlesinin Küba’yı doğrudan olumsuz etkilediğini ve Washington’un 'azami baskı' ile 'ekonomik boğma' politikasını daha da sertleştirdiğini belirtti.