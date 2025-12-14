Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/kubadan-abdye-sert-tepki-deniz-teroru-1101785757.html
Küba'dan ABD'ye sert tepki: Deniz terörü
Küba'dan ABD'ye sert tepki: Deniz terörü
Sputnik Türkiye
ABD’nin Venezüella açıklarında Skipper adlı petrol tankerine el koymasına Küba’dan sert tepki geldi. Havana yönetimi, söz konusu müdahaleyi uluslararası... 14.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-14T14:31+0300
2025-12-14T14:32+0300
dünya
abd
küba
venezüella
ada
pdvsa
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0b/1101710679_0:0:1128:636_1920x0_80_0_0_90466f951dd0af40765ec4c51f250b17.png
Kübalı yetkililer, çarşamba günü Venezuela kıyıları açıklarında gerçekleşen el koyma işleminin hem Küba’yı hem de ada halkını doğrudan olumsuz etkilediğini belirtti. Yapılan açıklamada, ABD’nin adımının Karayip ülkesinin enerji tedarikini hedef aldığı vurgulandı.Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA iç verilerine dayandırdığı haberine göre, ABD’nin el koyduğu tanker yaklaşık 2 milyon varil Venezüella menşeli ağır ham petrol taşıyordu. Geminin şu anda ABD’nin Teksas eyaletindeki Galveston Limanı’na doğru yol aldığı bildirildi.Aynı haberde, Skipper tankerinin varış noktası olarak Küba’daki Matanzas Limanı’nın kaydedildiği ifade edildi. Ancak geminin seyrinin ikinci gününde yaklaşık 50 bin varil petrolü başka bir tankere aktardığı, bu ikinci geminin Küba’ya doğru yol alırken Skipper’ın ise Asya yönüne döndüğü aktarıldı.Küba: ABD baskıyı tırmandırıyorKüba Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, el koyma kararının ABD’nin Venezuela’ya yönelik baskı politikasının bir parçası olduğu savunuldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Bu eylem, ABD’nin Venezüella’nın doğal kaynaklarını özgürce kullanma ve diğer ülkelerle ticaret yapma yönündeki meşru hakkını engellemeye dönük tırmanan politikasının bir parçasıdır. Buna Küba’ya yapılan hidrokarbon sevkiyatları da dahildir.”Bakanlık, ABD’nin söz konusu hamlesinin Küba’yı doğrudan olumsuz etkilediğini ve Washington’un 'azami baskı' ile 'ekonomik boğma' politikasını daha da sertleştirdiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/sydneydeki-dunyaca-unlu-bondi-plajinda-silahli-saldiri-1101783118.html
abd
küba
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0b/1101710679_0:0:1128:846_1920x0_80_0_0_d27507dcf35dc61c675f2c3861eeba6f.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, küba, venezüella, ada, pdvsa, haberler
abd, küba, venezüella, ada, pdvsa, haberler

Küba'dan ABD'ye sert tepki: Deniz terörü

14:31 14.12.2025 (güncellendi: 14:32 14.12.2025)
ABD askerlerinin petrol tankerine iniş anları (Bondi-X hesabı)
ABD askerlerinin petrol tankerine iniş anları (Bondi-X hesabı) - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2025
Abone ol
ABD’nin Venezüella açıklarında Skipper adlı petrol tankerine el koymasına Küba’dan sert tepki geldi. Havana yönetimi, söz konusu müdahaleyi uluslararası hukukun ağır ihlali olarak niteleyerek bunun bir 'korsanlık' ve 'deniz terörü' eylemi olduğunu söyledi.
Kübalı yetkililer, çarşamba günü Venezuela kıyıları açıklarında gerçekleşen el koyma işleminin hem Küba’yı hem de ada halkını doğrudan olumsuz etkilediğini belirtti. Yapılan açıklamada, ABD’nin adımının Karayip ülkesinin enerji tedarikini hedef aldığı vurgulandı.
Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA iç verilerine dayandırdığı haberine göre, ABD’nin el koyduğu tanker yaklaşık 2 milyon varil Venezüella menşeli ağır ham petrol taşıyordu. Geminin şu anda ABD’nin Teksas eyaletindeki Galveston Limanı’na doğru yol aldığı bildirildi.
Aynı haberde, Skipper tankerinin varış noktası olarak Küba’daki Matanzas Limanı’nın kaydedildiği ifade edildi. Ancak geminin seyrinin ikinci gününde yaklaşık 50 bin varil petrolü başka bir tankere aktardığı, bu ikinci geminin Küba’ya doğru yol alırken Skipper’ın ise Asya yönüne döndüğü aktarıldı.

Küba: ABD baskıyı tırmandırıyor

Küba Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, el koyma kararının ABD’nin Venezuela’ya yönelik baskı politikasının bir parçası olduğu savunuldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bu eylem, ABD’nin Venezüella’nın doğal kaynaklarını özgürce kullanma ve diğer ülkelerle ticaret yapma yönündeki meşru hakkını engellemeye dönük tırmanan politikasının bir parçasıdır. Buna Küba’ya yapılan hidrokarbon sevkiyatları da dahildir.”
Bakanlık, ABD’nin söz konusu hamlesinin Küba’yı doğrudan olumsuz etkilediğini ve Washington’un 'azami baskı' ile 'ekonomik boğma' politikasını daha da sertleştirdiğini belirtti.
Sidney silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2025
DÜNYA
Avustralya'nın dünyaca ünlü Bondi Plajı’nda silahlı saldırı: Ölü sayısı yükseliyor
12:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала