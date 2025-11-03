https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/kabine-toplantisi-bugun-masada-hangi-konular-var-1100701222.html
Kabine toplantısı bugün: Masada hangi konular var?
2025-11-03T14:48+0300
2025-11-03T14:48+0300
2025-11-03T14:48+0300
Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek.Toplantıda Terörsüz Türkiye Sürecindeki son durum ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan perşembe günü DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etmişti. Kabine toplantısında hem bu görüşmenin sonuçları hem de terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı sonrası sahadaki son duruma ilişkin bilgilerin değerlendirilmesi bekleniyor.Enflasyon da masadaKabine toplantısında ekonomi de bir diğer önemli başlık olacak. Toplantıda Ekim ayı enflasyonu da masada olacak. Kabine'de enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadelede alınacak ek tedbirler de gözden geçirilecek.Gazze'deki son durumKabinede, Gazze'de ilan edilen ateşkesin ardından bölgedeki son durum da ele alınacak. Toplantıda Türkiye'nin bölgeye dönük insani yardım faaliyetleri değerlendirilecek. İnsani yardımın kesintisiz ulaştırılması, Gazze'nin güvenliği ve yeniden imarı için oluşturulacak görev gücü konusunda yürütülen diplomatik temaslar da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde olacak.
