https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/kabine-toplantisi-bugun-masada-hangi-konular-var-1100701222.html
Kabine toplantısı bugün: Masada hangi konular var?
Kabine toplantısı bugün: Masada hangi konular var?
Bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündem başlığı Terörsüz Türkiye Süreci olacak. Terör Örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı ve DEM Parti... 03.11.2025
Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek.Toplantıda Terörsüz Türkiye Sürecindeki son durum ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan perşembe günü DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etmişti. Kabine toplantısında hem bu görüşmenin sonuçları hem de terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı sonrası sahadaki son duruma ilişkin bilgilerin değerlendirilmesi bekleniyor.Enflasyon da masadaKabine toplantısında ekonomi de bir diğer önemli başlık olacak. Toplantıda Ekim ayı enflasyonu da masada olacak. Kabine'de enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadelede alınacak ek tedbirler de gözden geçirilecek.Gazze'deki son durumKabinede, Gazze'de ilan edilen ateşkesin ardından bölgedeki son durum da ele alınacak. Toplantıda Türkiye'nin bölgeye dönük insani yardım faaliyetleri değerlendirilecek. İnsani yardımın kesintisiz ulaştırılması, Gazze'nin güvenliği ve yeniden imarı için oluşturulacak görev gücü konusunda yürütülen diplomatik temaslar da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde olacak.
Kabine toplantısı bugün: Masada hangi konular var?

14:48 03.11.2025
Bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündem başlığı Terörsüz Türkiye Süreci olacak. Terör Örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı ve DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından süreçteki son durum ele alınacak.
Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek.
Toplantıda Terörsüz Türkiye Sürecindeki son durum ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan perşembe günü DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etmişti.
Kabine toplantısında hem bu görüşmenin sonuçları hem de terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı sonrası sahadaki son duruma ilişkin bilgilerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Enflasyon da masada

Kabine toplantısında ekonomi de bir diğer önemli başlık olacak. Toplantıda Ekim ayı enflasyonu da masada olacak. Kabine'de enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadelede alınacak ek tedbirler de gözden geçirilecek.

Gazze'deki son durum

Kabinede, Gazze'de ilan edilen ateşkesin ardından bölgedeki son durum da ele alınacak. Toplantıda Türkiye'nin bölgeye dönük insani yardım faaliyetleri değerlendirilecek.
İnsani yardımın kesintisiz ulaştırılması, Gazze'nin güvenliği ve yeniden imarı için oluşturulacak görev gücü konusunda yürütülen diplomatik temaslar da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2025
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DEM Parti İmralı Heyeti'nin görüşmesi tamamlandı
30 Ekim, 18:30
