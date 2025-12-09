https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/ali-cagatay-bir-ilin-ya-da-ilcenin-idari-statusunu-belirleme-yetkisi-yalnizca-icisleri-1101644351.html
Ali Çağatay: Bir ilin ya da ilçenin idari statüsünü belirleme yetkisi yalnızca İçişleri Bakanlığı’ndadır
Ali Çağatay: Bir ilin ya da ilçenin idari statüsünü belirleme yetkisi yalnızca İçişleri Bakanlığı’ndadır
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Kanal İstanbul güzergahı ile İstanbul Havalimanı çevresini kapsayacak şekilde 'Yenişehir' adıyla İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacağı" iddialarının doğru olmadığını duyurdu.
DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan söz konusu iddiaların gerçek dışı, kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif nitelikte olduğu belirtildi.Yapılan açıklamada şunlara yer verildi:Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında 'Yenişehir' adıyla İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacağı" iddiaları hakkında konuştu.Çağatay, konuyla ilgili şunları söyledi:Çağatay, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ali Çağatay
Ali Çağatay
Ali Çağatay
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Kanal İstanbul güzergahı ile İstanbul Havalimanı çevresini kapsayacak şekilde 'Yenişehir' adıyla İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacağı" iddialarının doğru olmadığını duyurdu.
DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan söz konusu iddiaların gerçek dışı, kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif nitelikte olduğu belirtildi.
Yapılan açıklamada şunlara yer verildi:
Söz konusu haberlerde ileri sürüldüğü şekliyle, İçişleri Bakanlığı'nın veya başkaca bir kurumun İstanbul'da yeni bir ilçe kurulmasına yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif içeriklere itibar etmemesi, doğru bilgi için yalnızca yetkili kurumlar tarafından doğrulanmış bilgileri esas alması önemle rica olunur.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında 'Yenişehir' adıyla İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacağı" iddiaları hakkında konuştu.
Çağatay, konuyla ilgili şunları söyledi:
İstanbul'da Yenişehir adı altında yeni bir ilçe kurulacağına dair spekülatif bir haber dolaşıyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu haberi yalanladı. Kanal İstanbul güzergâhı ile İstanbul Havalimanı çevresini kapsayan bir bölgede ‘Yenişehir’ adlı ilçe kurulacağı iddiasının doğru olmadığını açıkladılar. DMM’nin açıklamasında İçişleri Bakanlığı’nın ya da herhangi bir kurumun böyle bir çalışma yürütmediği belirtildi. Kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif içeriklere itibar etmemesi istendi. Cümlenin yazılışı berbat ama açıklamaya katılıyorum; bu son derece spekülatif bir haberdir. Bir ilin, ilçenin ya da beldenin idari statüsünü belirleme yetkisi yalnızca İçişleri Bakanlığı’ndadır. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin metinlerinde ‘başka kurum’ gibi ifadeler geçiyor ama idari taksimat yapma yetkisi başka hiçbir bakanlıkta olamaz. Türkiye’nin idari bölümlenmesi İçişleri Bakanlığı tarafından yapılır. Hatta bu yetki yürürlükteki anayasa gereği Cumhurbaşkanı’ndan bile güçlüdür; İçişleri Bakanlığı teklif etmeden Cumhurbaşkanı herhangi bir yeri ilçe yapamaz. Geçmişte bunun örnekleri var: Demokrat Parti döneminde Kırşehir ilçe yapıldı, Malatya ikiye bölünerek Adıyaman oluşturuldu.
Çağatay, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu tartışmada önemli olan nokta şu: Kanal İstanbul bölgesinde yıllardır süren bir arsa spekülasyonu var. Güzergâh üzerindeki arsalar 20, 30, 100 katına satıldı. Şu an o arsaları alanlar ellerinde tutuyor çünkü Kanal İstanbul’un ne zaman yapılacağı belli değil. Bana kalırsa zaten yapılmamalıdır; proje ABD’nin Montrö konseptini delmeye yönelik bir girişimidir. Boğaz trafiğine bakıldığında yıllar içinde gemi sayısı azalıyor. Tonajlar büyüyor ama numerik olarak azalma var. Buna rağmen proje üzerinden spekülasyon devam etti. Şimdi ‘Yenişehir ilçesi kurulacak’ iddiası da aynı spekülatif dalganın devamıdır. Birileri balon uçurmuş olabilir. DMM’nin açıklamasını bu nedenle yerinde buluyorum. Eğer birileri sizi arayıp ‘Yeni ilçe kuruluyor, arsa alın’ diyorsa, onlara teşekkür edip ‘Gidin başkasını dolandırın’ demek en doğrusu olacaktır.