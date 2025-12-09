Ali Çağatay: Bir ilin ya da ilçenin idari statüsünü belirleme yetkisi yalnızca İçişleri Bakanlığı’ndadır

İstanbul'da Yenişehir adı altında yeni bir ilçe kurulacağına dair spekülatif bir haber dolaşıyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu haberi yalanladı. Kanal İstanbul güzergâhı ile İstanbul Havalimanı çevresini kapsayan bir bölgede ‘Yenişehir’ adlı ilçe kurulacağı iddiasının doğru olmadığını açıkladılar. DMM’nin açıklamasında İçişleri Bakanlığı’nın ya da herhangi bir kurumun böyle bir çalışma yürütmediği belirtildi. Kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif içeriklere itibar etmemesi istendi. Cümlenin yazılışı berbat ama açıklamaya katılıyorum; bu son derece spekülatif bir haberdir. Bir ilin, ilçenin ya da beldenin idari statüsünü belirleme yetkisi yalnızca İçişleri Bakanlığı’ndadır. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin metinlerinde ‘başka kurum’ gibi ifadeler geçiyor ama idari taksimat yapma yetkisi başka hiçbir bakanlıkta olamaz. Türkiye’nin idari bölümlenmesi İçişleri Bakanlığı tarafından yapılır. Hatta bu yetki yürürlükteki anayasa gereği Cumhurbaşkanı’ndan bile güçlüdür; İçişleri Bakanlığı teklif etmeden Cumhurbaşkanı herhangi bir yeri ilçe yapamaz. Geçmişte bunun örnekleri var: Demokrat Parti döneminde Kırşehir ilçe yapıldı, Malatya ikiye bölünerek Adıyaman oluşturuldu.