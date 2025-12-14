Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Hamas, İsrail’in Gazze saldırısında üst düzey komutanının öldürüldüğünü doğruladı
Hamas, İsrail’in Gazze saldırısında üst düzey komutanının öldürüldüğünü doğruladı
Hamas, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında örgütün üst düzey komutanlarından Raed Saad’in öldürüldüğünü doğruladı. 14.12.2025, Sputnik Türkiye
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
i̇srail
hamas
gazze
ortadoğu
haberler
Bu saldırı, Ekim ayında varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Hamas’ın üst düzey bir ismine yönelik en dikkat çekici suikast olarak kayda geçti.Hamas’ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayya, pazar günü yayımlanan video mesajında, Raed Saad’ın İsrail saldırısında hayatını kaybeden beş kişiden biri olduğunu söyledi. El-Hayya, İsrail’i ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak şu ifadeleri kullandı:Son saldırıda en az 25 kişi yaralandı. Gazze’deki yetkililere göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim ayından bu yana İsrail, Gazze’ye yaklaşık 800 saldırı düzenledi ve bu saldırılarda en az 386 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, bu durumu anlaşmanın açık bir ihlali olarak nitelendiriyor.
i̇srail
gazze
SON HABERLER
Hamas, İsrail’in Gazze saldırısında üst düzey komutanının öldürüldüğünü doğruladı

13:03 14.12.2025 (güncellendi: 13:07 14.12.2025)
İsrail Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor
İsrail Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor
© AA / Mostafa Alkharouf
Hamas, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında örgütün üst düzey komutanlarından Raed Saad’in öldürüldüğünü doğruladı.
Bu saldırı, Ekim ayında varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Hamas’ın üst düzey bir ismine yönelik en dikkat çekici suikast olarak kayda geçti.
Hamas’ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayya, pazar günü yayımlanan video mesajında, Raed Saad’ın İsrail saldırısında hayatını kaybeden beş kişiden biri olduğunu söyledi. El-Hayya, İsrail’i ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak şu ifadeleri kullandı:

İsrail’in devam eden ihlalleri ve en son Hamas komutanı Raed Saed’e yönelik dün gerçekleşen suikast sonrasında, arabuluculara ve özellikle anlaşmanın ana garantörü olan ABD yönetimine ve ABD Başkanı Donald Trump’a, İsrail’i ateşkes anlaşmasına uymaya ve bunu uygulamaya zorlamaları çağrısında bulunuyoruz.

Son saldırıda en az 25 kişi yaralandı. Gazze’deki yetkililere göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim ayından bu yana İsrail, Gazze’ye yaklaşık 800 saldırı düzenledi ve bu saldırılarda en az 386 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, bu durumu anlaşmanın açık bir ihlali olarak nitelendiriyor.
