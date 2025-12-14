https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/hamas-israilin-gazze-saldirisinda-ust-duzey-komutaninin-olduruldugunu-dogruladi-1101784354.html
Hamas, İsrail’in Gazze saldırısında üst düzey komutanının öldürüldüğünü doğruladı
Hamas, İsrail’in Gazze saldırısında üst düzey komutanının öldürüldüğünü doğruladı
Sputnik Türkiye
Hamas, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında örgütün üst düzey komutanlarından Raed Saad’in öldürüldüğünü doğruladı. 14.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-14T13:03+0300
2025-12-14T13:03+0300
2025-12-14T13:07+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
i̇srail
hamas
gazze
ortadoğu
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100059557_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_abeb4c0cf249a63ec84f4f4d0c663580.jpg
Bu saldırı, Ekim ayında varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Hamas’ın üst düzey bir ismine yönelik en dikkat çekici suikast olarak kayda geçti.Hamas’ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayya, pazar günü yayımlanan video mesajında, Raed Saad’ın İsrail saldırısında hayatını kaybeden beş kişiden biri olduğunu söyledi. El-Hayya, İsrail’i ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak şu ifadeleri kullandı:Son saldırıda en az 25 kişi yaralandı. Gazze’deki yetkililere göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim ayından bu yana İsrail, Gazze’ye yaklaşık 800 saldırı düzenledi ve bu saldırılarda en az 386 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, bu durumu anlaşmanın açık bir ihlali olarak nitelendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/israil-lubnana-hava-saldirilari-duzenledi-1101739442.html
i̇srail
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100059557_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_910ce65f551094b84621135563a2de8f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇srail, hamas, gazze, ortadoğu, haberler
i̇srail, hamas, gazze, ortadoğu, haberler
Hamas, İsrail’in Gazze saldırısında üst düzey komutanının öldürüldüğünü doğruladı
13:03 14.12.2025 (güncellendi: 13:07 14.12.2025)
Hamas, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında örgütün üst düzey komutanlarından Raed Saad’in öldürüldüğünü doğruladı.
Bu saldırı, Ekim ayında varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Hamas’ın üst düzey bir ismine yönelik en dikkat çekici suikast olarak kayda geçti.
Hamas’ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayya, pazar günü yayımlanan video mesajında, Raed Saad’ın İsrail saldırısında hayatını kaybeden beş kişiden biri olduğunu söyledi. El-Hayya, İsrail’i ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak şu ifadeleri kullandı:
İsrail’in devam eden ihlalleri ve en son Hamas komutanı Raed Saed’e yönelik dün gerçekleşen suikast sonrasında, arabuluculara ve özellikle anlaşmanın ana garantörü olan ABD yönetimine ve ABD Başkanı Donald Trump’a, İsrail’i ateşkes anlaşmasına uymaya ve bunu uygulamaya zorlamaları çağrısında bulunuyoruz.
Son saldırıda en az 25 kişi yaralandı. Gazze’deki yetkililere göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim ayından bu yana İsrail, Gazze’ye yaklaşık 800 saldırı düzenledi ve bu saldırılarda en az 386 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, bu durumu anlaşmanın açık bir ihlali olarak nitelendiriyor.