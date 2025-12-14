https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/hamas-israilin-gazze-saldirisinda-ust-duzey-komutaninin-olduruldugunu-dogruladi-1101784354.html

Hamas, İsrail’in Gazze saldırısında üst düzey komutanının öldürüldüğünü doğruladı

Hamas, İsrail’in Gazze saldırısında üst düzey komutanının öldürüldüğünü doğruladı

Sputnik Türkiye

Hamas, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında örgütün üst düzey komutanlarından Raed Saad’in öldürüldüğünü doğruladı. 14.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-14T13:03+0300

2025-12-14T13:03+0300

2025-12-14T13:07+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

i̇srail

hamas

gazze

ortadoğu

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100059557_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_abeb4c0cf249a63ec84f4f4d0c663580.jpg

Bu saldırı, Ekim ayında varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Hamas’ın üst düzey bir ismine yönelik en dikkat çekici suikast olarak kayda geçti.Hamas’ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayya, pazar günü yayımlanan video mesajında, Raed Saad’ın İsrail saldırısında hayatını kaybeden beş kişiden biri olduğunu söyledi. El-Hayya, İsrail’i ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak şu ifadeleri kullandı:Son saldırıda en az 25 kişi yaralandı. Gazze’deki yetkililere göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim ayından bu yana İsrail, Gazze’ye yaklaşık 800 saldırı düzenledi ve bu saldırılarda en az 386 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, bu durumu anlaşmanın açık bir ihlali olarak nitelendiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/israil-lubnana-hava-saldirilari-duzenledi-1101739442.html

i̇srail

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇srail, hamas, gazze, ortadoğu, haberler