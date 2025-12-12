https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/israil-lubnana-hava-saldirilari-duzenledi-1101739442.html
İsrail Lübnan'a hava saldırıları düzenledi
İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyi ile doğusundaki bölgelere hava saldırıları gerçekleştirdi. 12.12.2025, Sputnik Türkiye
İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşması sonrasında Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki Çarmak, Mahmhudiye, Zarariye, Ansar, Tuffahta, Beyseriyye, Rafi Dağı, Saced, Reyhan, Armata, Ceba, Tebne ve Vadi Bengol bölgelerini hedef aldı.Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa bölgesindeki Zalaya Vadisi'ne de 4 hava saldırısı düzenlendi.Lübnan makamlarından saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
