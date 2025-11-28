https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/derbide-merak-konusu-olmustu-osimhen-antrenmana-cikti-1101399507.html
Derbide merak konusu olmuştu: Osimhen antrenmana çıktı
Derbide merak konusu olmuştu: Osimhen antrenmana çıktı
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Galatasaray’da Victor Osimhen, antrenmana dahil oldu. 28.11.2025, Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, dev derbi öncesi çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyor.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınma çalışmalarıyla başladı. Nijeryalı forvet Victor Osimhen, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra fizyoterapist ve performans ekibi eşliğinde özel bir program uyguladı. Yunus Akgün’ün salon ve saha çalışmalarını bireysel olarak sürdürdüğü belirtildi.Sakatlıklarını atlatma aşamasına gelen Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Mario Lemina bireysel idmanlara başladı. Singo ve Jakobs’un ise günü tedavi programıyla tamamladığı ifade edildi.
