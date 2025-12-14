https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/disisleri-bakanligi-avustralyada-hanuka-kutlamalarinda-gerceklestirilen-teror-saldirisini-en-guclu-1101788092.html

Dışişleri Bakanlığı: Avustralya'da Hanuka kutlamalarında gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Avustralya'da Hanuka kutlamalarında gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz

Avustralya’nın Sydney kentindeki saldırıya tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı "Terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz" açıklamasında bulundu. 14.12.2025, Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, Sydney'deki dünyaca ünlü Bondi plajında 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili açıklama yaptı.Bakanlığın açıklamasında "Avustralya’nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları sırasında bugün (14 Aralık) gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Avustralya halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerlerinde bulunulan açıklamada "Türkiye olarak, terörün her türü ve tezahürüne karşı ilkeli duruşumuzu ve bu küresel tehditle mücadelede iş birliğine bağlılığımızı yineliyoruz" denildi.

