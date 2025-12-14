https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/disisleri-bakanligi-avustralyada-hanuka-kutlamalarinda-gerceklestirilen-teror-saldirisini-en-guclu-1101788092.html
Dışişleri Bakanlığı: Avustralya'da Hanuka kutlamalarında gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Avustralya'da Hanuka kutlamalarında gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz
Sputnik Türkiye
Avustralya’nın Sydney kentindeki saldırıya tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı "Terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz" açıklamasında bulundu. 14.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-14T18:11+0300
2025-12-14T18:11+0300
2025-12-14T18:12+0300
türki̇ye
dışişleri bakanlığı
terör saldırısı
asya & pasifik
sydney
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1e/1075903439_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_51fc56d0f6b0da802ef3b3299122d81c.jpg
Dışişleri Bakanlığı, Sydney'deki dünyaca ünlü Bondi plajında 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili açıklama yaptı.Bakanlığın açıklamasında "Avustralya’nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları sırasında bugün (14 Aralık) gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Avustralya halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerlerinde bulunulan açıklamada "Türkiye olarak, terörün her türü ve tezahürüne karşı ilkeli duruşumuzu ve bu küresel tehditle mücadelede iş birliğine bağlılığımızı yineliyoruz" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/sydneydeki-dunyaca-unlu-bondi-plajinda-silahli-saldiri-1101783118.html
türki̇ye
sydney
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1e/1075903439_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e993adf46a8f8ab8ff5f7cf45b9c535f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dışişleri bakanlığı, terör saldırısı, asya & pasifik, sydney
dışişleri bakanlığı, terör saldırısı, asya & pasifik, sydney
Dışişleri Bakanlığı: Avustralya'da Hanuka kutlamalarında gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz
18:11 14.12.2025 (güncellendi: 18:12 14.12.2025)
Avustralya’nın Sydney kentindeki saldırıya tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı "Terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, Sydney'deki dünyaca ünlü Bondi plajında 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Bakanlığın açıklamasında "Avustralya’nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları sırasında bugün (14 Aralık) gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Avustralya halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerlerinde bulunulan açıklamada "Türkiye olarak, terörün her türü ve tezahürüne karşı ilkeli duruşumuzu ve bu küresel tehditle mücadelede iş birliğine bağlılığımızı yineliyoruz" denildi.