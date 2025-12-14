Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/disisleri-bakanligi-avustralyada-hanuka-kutlamalarinda-gerceklestirilen-teror-saldirisini-en-guclu-1101788092.html
Dışişleri Bakanlığı: Avustralya'da Hanuka kutlamalarında gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Avustralya'da Hanuka kutlamalarında gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz
Sputnik Türkiye
Avustralya’nın Sydney kentindeki saldırıya tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı "Terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz" açıklamasında bulundu. 14.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-14T18:11+0300
2025-12-14T18:12+0300
türki̇ye
dışişleri bakanlığı
terör saldırısı
asya & pasifik
sydney
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1e/1075903439_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_51fc56d0f6b0da802ef3b3299122d81c.jpg
Dışişleri Bakanlığı, Sydney'deki dünyaca ünlü Bondi plajında 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili açıklama yaptı.Bakanlığın açıklamasında "Avustralya’nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları sırasında bugün (14 Aralık) gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Avustralya halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerlerinde bulunulan açıklamada "Türkiye olarak, terörün her türü ve tezahürüne karşı ilkeli duruşumuzu ve bu küresel tehditle mücadelede iş birliğine bağlılığımızı yineliyoruz" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/sydneydeki-dunyaca-unlu-bondi-plajinda-silahli-saldiri-1101783118.html
türki̇ye
sydney
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1e/1075903439_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e993adf46a8f8ab8ff5f7cf45b9c535f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dışişleri bakanlığı, terör saldırısı, asya & pasifik, sydney
dışişleri bakanlığı, terör saldırısı, asya & pasifik, sydney

Dışişleri Bakanlığı: Avustralya'da Hanuka kutlamalarında gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz

18:11 14.12.2025 (güncellendi: 18:12 14.12.2025)
© AADışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2025
© AA
Abone ol
Avustralya’nın Sydney kentindeki saldırıya tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı "Terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, Sydney'deki dünyaca ünlü Bondi plajında 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Bakanlığın açıklamasında "Avustralya’nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları sırasında bugün (14 Aralık) gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Avustralya halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerlerinde bulunulan açıklamada "Türkiye olarak, terörün her türü ve tezahürüne karşı ilkeli duruşumuzu ve bu küresel tehditle mücadelede iş birliğine bağlılığımızı yineliyoruz" denildi.
Sidney silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2025
DÜNYA
Avustralya'da silahlı saldırı: Müslüman vatandaş saldırgana müdahale etti, ölü sayısı yükseliyor
12:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала