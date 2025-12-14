Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülşah Durbay için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülşah Durbay için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatıyla ilgili taziyede bulunarak Şehzadeler halkına başsağlığı dileklerini... 14.12.2025
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden CHP'li Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için rahmet ve başsağlığı dileklerini iletti.Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
türki̇ye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülşah Durbay için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatıyla ilgili taziyede bulunarak Şehzadeler halkına başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden CHP'li Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için rahmet ve başsağlığı dileklerini iletti.
Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın vefatından büyük üzüntü duydum. Sayın Gülşah Durbay Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve Manisa Şehzadeler halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum"
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti
