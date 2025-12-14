https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/cumhurbaskani-erdogandan-gulsah-durbay-icin-bassagligi-mesaji-1101789399.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülşah Durbay için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden CHP'li Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için rahmet ve başsağlığı dileklerini iletti.Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın vefatından büyük üzüntü duydum. Sayın Gülşah Durbay Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve Manisa Şehzadeler halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum"