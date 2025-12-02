Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Elektrikli scooter için 'coğrafi çit' geldi: Anlık konum bildirimi de zorunlu oldu
Elektrikli scooter için 'coğrafi çit' geldi: Anlık konum bildirimi de zorunlu oldu
Elektrikli scooter kullanımına ilişkin yönetmelik yeniden düzenlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklere göre işletmelere coğrafi çitleme... 02.12.2025
2025-12-02T10:30+0300
2025-12-02T10:30+0300
Elektrikli scooter için 'coğrafi çit' geldi: Anlık konum bildirimi de zorunlu oldu

10:30 02.12.2025
Elektrikli scooter kullanımına ilişkin yönetmelik yeniden düzenlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklere göre işletmelere coğrafi çitleme, sıklaştırılmış konum takibi, 7/24 çağrı merkezi, 2 yıllık izin süresi ve scooterların en az yüzde 30’unu yerli üreticiden temin etme zorunluluğu getirildi.
Elektrikli scooter kullanımını ve işletmecilerini kapsayan yönetmelikte önemli değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeler; coğrafi çitleme, veri paylaşımı, izin süreleri, çağrı merkezi zorunluluğu ve yerli üretim şartı gibi birçok başlıkta sistemi baştan aşağı yeniliyor.

Coğrafi çitleme dönemi başlıyor

Yönetmeliğe eklenen coğrafi çitleme uygulaması ile belirli alanlara giriş veya bu bölgelerde yapılabilecek eylemler yazılım üzerinden sınırlandırılacak. Böylece scooterların trafiği tehlikeye soktuğu veya yoğunluk yarattığı bölgelerde kontrol artırılacak.

Konum bildiriminde yeni zorunluluklar

Yeni yönetmelik konum takibini sıkılaştırıyor:
Sürüşe başlayan scooterların konumu 3 dakikada bir,
Sürüş bitimindeki konum 10 dakika içinde,
Sürüş dışındaki her hareket ise anlık olarak bildirilecek.
Bu düzenleme, hem güvenlik hem de denetim açısından işletmelere ciddi sorumluluklar yüklüyor.

İşletmelere 2 yıllık izin ve 7/24 çağrı merkezi şartı

E-scooter işletmecilerine verilecek izin süresi 2 yıl ile sınırlandırıldı.
Ayrıca işletmelerin 7 gün 24 saat erişilebilir bir çağrı merkezi veya aynı işlevi gören bir mobil uygulama kurması zorunlu hale geldi.
1 Temmuz 2026’dan itibaren işletmeler hizmet verdikleri scooterların en az yüzde 30’unu yerli üreticilerden temin etmek zorunda olacak. Bu adım, sektörde yerli üretimi teşvik etmeyi hedefliyor.
