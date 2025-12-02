https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/elektrikli-scooter-icin-cografi-cit-geldi-anlik-konum-bildirimi-de-zorunlu-oldu-1101469672.html

Elektrikli scooter için 'coğrafi çit' geldi: Anlık konum bildirimi de zorunlu oldu

Elektrikli scooter için 'coğrafi çit' geldi: Anlık konum bildirimi de zorunlu oldu

02.12.2025

Elektrikli scooter kullanımını ve işletmecilerini kapsayan yönetmelikte önemli değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeler; coğrafi çitleme, veri paylaşımı, izin süreleri, çağrı merkezi zorunluluğu ve yerli üretim şartı gibi birçok başlıkta sistemi baştan aşağı yeniliyor.Coğrafi çitleme dönemi başlıyorYönetmeliğe eklenen coğrafi çitleme uygulaması ile belirli alanlara giriş veya bu bölgelerde yapılabilecek eylemler yazılım üzerinden sınırlandırılacak. Böylece scooterların trafiği tehlikeye soktuğu veya yoğunluk yarattığı bölgelerde kontrol artırılacak.Konum bildiriminde yeni zorunluluklarYeni yönetmelik konum takibini sıkılaştırıyor:Bu düzenleme, hem güvenlik hem de denetim açısından işletmelere ciddi sorumluluklar yüklüyor.İşletmelere 2 yıllık izin ve 7/24 çağrı merkezi şartıE-scooter işletmecilerine verilecek izin süresi 2 yıl ile sınırlandırıldı.Ayrıca işletmelerin 7 gün 24 saat erişilebilir bir çağrı merkezi veya aynı işlevi gören bir mobil uygulama kurması zorunlu hale geldi.1 Temmuz 2026’dan itibaren işletmeler hizmet verdikleri scooterların en az yüzde 30’unu yerli üreticilerden temin etmek zorunda olacak. Bu adım, sektörde yerli üretimi teşvik etmeyi hedefliyor.

