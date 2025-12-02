https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/elektrikli-scooter-icin-cografi-cit-geldi-anlik-konum-bildirimi-de-zorunlu-oldu-1101469672.html
Elektrikli scooter için 'coğrafi çit' geldi: Anlık konum bildirimi de zorunlu oldu
Elektrikli scooter için 'coğrafi çit' geldi: Anlık konum bildirimi de zorunlu oldu
Sputnik Türkiye
Elektrikli scooter kullanımına ilişkin yönetmelik yeniden düzenlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklere göre işletmelere coğrafi çitleme... 02.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-02T10:30+0300
2025-12-02T10:30+0300
2025-12-02T10:30+0300
türki̇ye
scooter
elektrikli scooter
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/12/1065899232_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1e56a478e8f8a990cc1882201af607fb.jpg
Elektrikli scooter kullanımını ve işletmecilerini kapsayan yönetmelikte önemli değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeler; coğrafi çitleme, veri paylaşımı, izin süreleri, çağrı merkezi zorunluluğu ve yerli üretim şartı gibi birçok başlıkta sistemi baştan aşağı yeniliyor.Coğrafi çitleme dönemi başlıyorYönetmeliğe eklenen coğrafi çitleme uygulaması ile belirli alanlara giriş veya bu bölgelerde yapılabilecek eylemler yazılım üzerinden sınırlandırılacak. Böylece scooterların trafiği tehlikeye soktuğu veya yoğunluk yarattığı bölgelerde kontrol artırılacak.Konum bildiriminde yeni zorunluluklarYeni yönetmelik konum takibini sıkılaştırıyor:Bu düzenleme, hem güvenlik hem de denetim açısından işletmelere ciddi sorumluluklar yüklüyor.İşletmelere 2 yıllık izin ve 7/24 çağrı merkezi şartıE-scooter işletmecilerine verilecek izin süresi 2 yıl ile sınırlandırıldı.Ayrıca işletmelerin 7 gün 24 saat erişilebilir bir çağrı merkezi veya aynı işlevi gören bir mobil uygulama kurması zorunlu hale geldi.1 Temmuz 2026’dan itibaren işletmeler hizmet verdikleri scooterların en az yüzde 30’unu yerli üreticilerden temin etmek zorunda olacak. Bu adım, sektörde yerli üretimi teşvik etmeyi hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/aymden-kritik-ehliyet-karari-aday-suruculerin-belgesi-iptal-edilemeyecek-1101466809.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/12/1065899232_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_87c7139419f2f98fb481d1905b58ce1e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
scooter, elektrikli scooter
scooter, elektrikli scooter
Elektrikli scooter için 'coğrafi çit' geldi: Anlık konum bildirimi de zorunlu oldu
Elektrikli scooter kullanımına ilişkin yönetmelik yeniden düzenlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklere göre işletmelere coğrafi çitleme, sıklaştırılmış konum takibi, 7/24 çağrı merkezi, 2 yıllık izin süresi ve scooterların en az yüzde 30’unu yerli üreticiden temin etme zorunluluğu getirildi.
Elektrikli scooter kullanımını ve işletmecilerini kapsayan yönetmelikte önemli değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeler; coğrafi çitleme, veri paylaşımı, izin süreleri, çağrı merkezi zorunluluğu ve yerli üretim şartı gibi birçok başlıkta sistemi baştan aşağı yeniliyor.
Coğrafi çitleme dönemi başlıyor
Yönetmeliğe eklenen coğrafi çitleme uygulaması ile belirli alanlara giriş veya bu bölgelerde yapılabilecek eylemler yazılım üzerinden sınırlandırılacak. Böylece scooterların trafiği tehlikeye soktuğu veya yoğunluk yarattığı bölgelerde kontrol artırılacak.
Konum bildiriminde yeni zorunluluklar
Yeni yönetmelik konum takibini sıkılaştırıyor:
Sürüşe başlayan scooterların konumu 3 dakikada bir
,
Sürüş bitimindeki konum 10 dakika içinde
,
Sürüş dışındaki her hareket ise anlık
olarak bildirilecek.
Bu düzenleme, hem güvenlik hem de denetim açısından işletmelere ciddi sorumluluklar yüklüyor.
İşletmelere 2 yıllık izin ve 7/24 çağrı merkezi şartı
E-scooter işletmecilerine verilecek izin süresi 2 yıl ile sınırlandırıldı.
Ayrıca işletmelerin 7 gün 24 saat erişilebilir bir çağrı merkezi veya aynı işlevi gören bir mobil uygulama kurması zorunlu hale geldi.
1 Temmuz 2026’dan itibaren işletmeler hizmet verdikleri scooterların en az yüzde 30’unu yerli üreticilerden temin etmek zorunda olacak. Bu adım, sektörde yerli üretimi teşvik etmeyi hedefliyor.