https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/bakan-tekin-turkiye-cumhuriyetine-vatandaslarina-yakisir-bir-egitim-ogretim-sistemi-icin-gece-1101790090.html
Bakan Tekin: Türkiye Cumhuriyeti'ne, vatandaşlarına yakışır bir eğitim öğretim sistemi için gece gündüz çalışıyoruz
Bakan Tekin: Türkiye Cumhuriyeti'ne, vatandaşlarına yakışır bir eğitim öğretim sistemi için gece gündüz çalışıyoruz
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Tekin bakanlığının bütçe konuşması sırasında Türkiye Cumhuriyeti devletine, vatandaşlarına yakışır bir eğitim öğretim sistemi kurgulamak... 14.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-14T22:41+0300
2025-12-14T22:41+0300
2025-12-14T22:58+0300
türki̇ye
türkiye cumhuriyeti
milli eğitim bakanlığı (meb)
anayasa
yusuf tekin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0e/1101789933_0:147:2769:1705_1920x0_80_0_0_388b29061b35c26ab94b98275c387efe.jpg
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumunda Cumhuriyet'in ikinci asrının Türkiye Yüzyılı Maarif Çağı olarak şekilleneceğine inandıklarını belirtti.Eğitimin herkes için erişilebilir kılınması, ayrımcılığın engellenmesi konusunda devlete sorumluluklar yüklendiğini söyleyen Bakan Tekin sözlerine şöyle devam etti:Tekin, eğitim hakkını Anayasa'nın ve temel insan hakları ilkelerinin kapsamı içerisinde gördüklerinin altını çizerek, "Hangi kimlikten, bölgeden, aileden gelirse gelsin, okulun kapısından içeri giren her çocuğun kendisini diğerleriyle eşit görmesini, devletin de herkese eşit mesafede durduğunu hissedebilmesini istiyoruz. Öğretmenlerimiz başta olmak üzere eğitim alanındaki tüm aktörler ve paydaşlar için de aynı hissiyatı taşıyoruz. Eğitimi her türlü ideolojik prangadan kurtarmaya, toplumsal barışın, farklılıklarla bir arada yaşamanın ve insan haklarına dayalı demokratik toplum düzeninin temeli olarak yapılandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.MESEM'lerle (Mesleki Eğitim Merkezi) ilgili eleştirilere karşı değerlendirmede bulunan Tekin, bu alandaki tartışmaların arka planında 28 Şubat süreciyle zihinlere yerleştirilen kırılmaların bulunduğunu söyledi.Tekin, katsayı uygulamalarıyla meslek liselerinin ve imam hatiplerin kapılarını kapatan anlayışın başka kavramlar üzerinden aynı kurumsal yapıları yıpratmaya çalıştığını belirtti.Mesleki eğitimin sorun gösterildiğini dile getiren Bakan Tekin, MESEM'in, kökleri 1977'ye uzanan çıraklık eğitimini örgün eğitimin parçası haline getiren program türü olduğunu kaydetti.Bakan Tekin, MESEM'lerle ilgili bilgi vererek, "Mesleki eğitimle, çocuk işçiliği arasında kesin çizgilerle ayrıştırma yapan düzenleme mevcuttur" ifadesini kullandı.İş sağlığı ve güvenliğinin Anayasa ile ilgili kanunlarla güvence altına alındığını anımsatan Tekin, şunları kaydetti:Tekin, bir öğrencinin, işletmeye yerleştirilmesinin tek başına Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği karar olmadığını, bu sürecin ortak değerlendirmeyle yürüyen çok aşamalı bir süreç olduğunu açıkladı ve işletmelerin, kanuna uygunluk, program yeterliliği, usta öğretici niteliği, öğrencinin sosyal alanlarının varlığı, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu çerçevesinde incelendiğini, şartları taşımayan işletmelerin program dışında bırakıldığını anlattı.Bakan Tekin, program kapsamına alınan işletmelerin rutin aralıklarla denetlendiğini, eksiklik tespit edilen işletmelerin sözleşmelerinin de feshedildiğini ifade ederek şu bilgiyi verdi:Staj için işletmelere giden öğrencilerin, tanımlı meslek öğretmeni koordinatörlerinin bulunduğunu belirten Tekin, bu koordinatörlerin en fazla 10'ar günlük periyotlarla öğrencileri ziyaret ettiğini belirtti.Yusuf Tekin, "Hiçbir evladımızın hayatını asla riske atmadan sahadaki her adımı yakından izleyen süreci yürütüyoruz" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/aile-bakanindan-dogum-izni-aciklamasi-2026nin-hemen-basinda-olmasini-umit-ediyoruz-1101782471.html
türki̇ye
türkiye cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0e/1101789933_151:0:2620:1852_1920x0_80_0_0_ef4a648dac6e0c3802b4f8d68758fa71.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye cumhuriyeti, milli eğitim bakanlığı (meb), anayasa, yusuf tekin
türkiye cumhuriyeti, milli eğitim bakanlığı (meb), anayasa, yusuf tekin
Bakan Tekin: Türkiye Cumhuriyeti'ne, vatandaşlarına yakışır bir eğitim öğretim sistemi için gece gündüz çalışıyoruz
22:41 14.12.2025 (güncellendi: 22:58 14.12.2025)
Milli Eğitim Bakanı Tekin bakanlığının bütçe konuşması sırasında Türkiye Cumhuriyeti devletine, vatandaşlarına yakışır bir eğitim öğretim sistemi kurgulamak için gece gündüz çalıştıklarıı ifade etti. BakanTekin, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) projelerine yönelik eleştirilere de yanıt verdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumunda Cumhuriyet'in ikinci asrının Türkiye Yüzyılı Maarif Çağı olarak şekilleneceğine inandıklarını belirtti.
Eğitimin herkes için erişilebilir kılınması, ayrımcılığın engellenmesi konusunda devlete sorumluluklar yüklendiğini söyleyen Bakan Tekin sözlerine şöyle devam etti:
Ülkemizin eğitim alanındaki yapılanmasını yakın dönem siyasi tarihimizin etkilerinden bağımsız olarak değerlendirmemiz mümkün değildir. Cumhuriyet tarihi boyunca farklı dönemlerde yaşanan askeri müdahaleler, muhtıralar, vesayet girişimleri, olağanüstü yönetim dönemleri en yoğun etkisini eğitim politikalarında göstermiştir. Okulun, müfredatın, sınav sisteminin, okul türlerinin, öğretmenlik mesleğinin, bilimsel ve demokratik siyaset zemininde tartışılması gereken başlıklar olmaktan çıkarılarak kapalı kapılar ardında ve salt, ideolojik kabuller eşliğinde şekillendiği yasakçı dönemleri maalesef Türkiye yaşamıştır. Bu dönemlerde eğitim toplumun tamamını kuşatan hak alanı olmamış, aksine belli kesimleri dışarıda tutan, bazı hayat tarzlarını makbul, bazılarını sakıncalı gören tasnif aracına dönüşmüştür.
Tekin, eğitim hakkını Anayasa'nın ve temel insan hakları ilkelerinin kapsamı içerisinde gördüklerinin altını çizerek, "Hangi kimlikten, bölgeden, aileden gelirse gelsin, okulun kapısından içeri giren her çocuğun kendisini diğerleriyle eşit görmesini, devletin de herkese eşit mesafede durduğunu hissedebilmesini istiyoruz. Öğretmenlerimiz başta olmak üzere eğitim alanındaki tüm aktörler ve paydaşlar için de aynı hissiyatı taşıyoruz. Eğitimi her türlü ideolojik prangadan kurtarmaya, toplumsal barışın, farklılıklarla bir arada yaşamanın ve insan haklarına dayalı demokratik toplum düzeninin temeli olarak yapılandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
MESEM'lerle (Mesleki Eğitim Merkezi) ilgili eleştirilere karşı değerlendirmede bulunan Tekin, bu alandaki tartışmaların arka planında 28 Şubat süreciyle zihinlere yerleştirilen kırılmaların bulunduğunu söyledi.
Tekin, katsayı uygulamalarıyla meslek liselerinin ve imam hatiplerin kapılarını kapatan anlayışın başka kavramlar üzerinden aynı kurumsal yapıları yıpratmaya çalıştığını belirtti.
Mesleki eğitimin sorun gösterildiğini dile getiren Bakan Tekin, MESEM'in, kökleri 1977'ye uzanan çıraklık eğitimini örgün eğitimin parçası haline getiren program türü olduğunu kaydetti.
Bakan Tekin, MESEM'lerle ilgili bilgi vererek, "Mesleki eğitimle, çocuk işçiliği arasında kesin çizgilerle ayrıştırma yapan düzenleme mevcuttur" ifadesini kullandı.
İş sağlığı ve güvenliğinin Anayasa ile ilgili kanunlarla güvence altına alındığını anımsatan Tekin, şunları kaydetti:
"Her çocuğumuzun emanet olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Onu ucuz iş gücü olarak gören her türlü yaklaşım bizim için hem hukuken hem de vicdanen kabul edilemez. Bugün karşımızda mesleki eğitimde yürütülen her çabayı görmezden gelip, okulla, atölyeyle, sözleşmeyle, sigortayla yürütülen bir süreci tek kelimelik etiketlere indirgeyen bir dil kullanıyorsunuz. Eğitim ile emek arasındaki köprüyü güçlendirmeye çalıştığımız her adımı, sanki gençlerimizi ucuz iş gücü haline getiren bir düzen kuruyormuşuz gibi sunan bu yaklaşım, hakikati de, istatistiği de, pedagojiyi de göz ardı ediyor. Bizim için asıl mesele bir meslek öğretmenin ötesinde gencin hayat yolculuğunu, güvenli, saygın ve denetimli şekilde kurabilmektedir."
Tekin, bir öğrencinin, işletmeye yerleştirilmesinin tek başına Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği karar olmadığını, bu sürecin ortak değerlendirmeyle yürüyen çok aşamalı bir süreç olduğunu açıkladı ve işletmelerin, kanuna uygunluk, program yeterliliği, usta öğretici niteliği, öğrencinin sosyal alanlarının varlığı, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu çerçevesinde incelendiğini, şartları taşımayan işletmelerin program dışında bırakıldığını anlattı.
Bakan Tekin, program kapsamına alınan işletmelerin rutin aralıklarla denetlendiğini, eksiklik tespit edilen işletmelerin sözleşmelerinin de feshedildiğini ifade ederek şu bilgiyi verdi:
"2024-2025 eğitim öğretim yılında 253 bin işletme denetlenmiş, 23 bin 252 işletmenin uygunsuz olduğu gerekçesiyle sözleşmeleri feshedilmiştir."
Staj için işletmelere giden öğrencilerin, tanımlı meslek öğretmeni koordinatörlerinin bulunduğunu belirten Tekin, bu koordinatörlerin en fazla 10'ar günlük periyotlarla öğrencileri ziyaret ettiğini belirtti.
Yusuf Tekin, "Hiçbir evladımızın hayatını asla riske atmadan sahadaki her adımı yakından izleyen süreci yürütüyoruz" ifadesini kullandı.