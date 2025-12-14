https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/bakan-tekin-turkiye-cumhuriyetine-vatandaslarina-yakisir-bir-egitim-ogretim-sistemi-icin-gece-1101790090.html

Bakan Tekin: Türkiye Cumhuriyeti'ne, vatandaşlarına yakışır bir eğitim öğretim sistemi için gece gündüz çalışıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumunda Cumhuriyet'in ikinci asrının Türkiye Yüzyılı Maarif Çağı olarak şekilleneceğine inandıklarını belirtti.Eğitimin herkes için erişilebilir kılınması, ayrımcılığın engellenmesi konusunda devlete sorumluluklar yüklendiğini söyleyen Bakan Tekin sözlerine şöyle devam etti:Tekin, eğitim hakkını Anayasa'nın ve temel insan hakları ilkelerinin kapsamı içerisinde gördüklerinin altını çizerek, "Hangi kimlikten, bölgeden, aileden gelirse gelsin, okulun kapısından içeri giren her çocuğun kendisini diğerleriyle eşit görmesini, devletin de herkese eşit mesafede durduğunu hissedebilmesini istiyoruz. Öğretmenlerimiz başta olmak üzere eğitim alanındaki tüm aktörler ve paydaşlar için de aynı hissiyatı taşıyoruz. Eğitimi her türlü ideolojik prangadan kurtarmaya, toplumsal barışın, farklılıklarla bir arada yaşamanın ve insan haklarına dayalı demokratik toplum düzeninin temeli olarak yapılandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.MESEM'lerle (Mesleki Eğitim Merkezi) ilgili eleştirilere karşı değerlendirmede bulunan Tekin, bu alandaki tartışmaların arka planında 28 Şubat süreciyle zihinlere yerleştirilen kırılmaların bulunduğunu söyledi.Tekin, katsayı uygulamalarıyla meslek liselerinin ve imam hatiplerin kapılarını kapatan anlayışın başka kavramlar üzerinden aynı kurumsal yapıları yıpratmaya çalıştığını belirtti.Mesleki eğitimin sorun gösterildiğini dile getiren Bakan Tekin, MESEM'in, kökleri 1977'ye uzanan çıraklık eğitimini örgün eğitimin parçası haline getiren program türü olduğunu kaydetti.Bakan Tekin, MESEM'lerle ilgili bilgi vererek, "Mesleki eğitimle, çocuk işçiliği arasında kesin çizgilerle ayrıştırma yapan düzenleme mevcuttur" ifadesini kullandı.İş sağlığı ve güvenliğinin Anayasa ile ilgili kanunlarla güvence altına alındığını anımsatan Tekin, şunları kaydetti:Tekin, bir öğrencinin, işletmeye yerleştirilmesinin tek başına Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği karar olmadığını, bu sürecin ortak değerlendirmeyle yürüyen çok aşamalı bir süreç olduğunu açıkladı ve işletmelerin, kanuna uygunluk, program yeterliliği, usta öğretici niteliği, öğrencinin sosyal alanlarının varlığı, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu çerçevesinde incelendiğini, şartları taşımayan işletmelerin program dışında bırakıldığını anlattı.Bakan Tekin, program kapsamına alınan işletmelerin rutin aralıklarla denetlendiğini, eksiklik tespit edilen işletmelerin sözleşmelerinin de feshedildiğini ifade ederek şu bilgiyi verdi:Staj için işletmelere giden öğrencilerin, tanımlı meslek öğretmeni koordinatörlerinin bulunduğunu belirten Tekin, bu koordinatörlerin en fazla 10'ar günlük periyotlarla öğrencileri ziyaret ettiğini belirtti.Yusuf Tekin, "Hiçbir evladımızın hayatını asla riske atmadan sahadaki her adımı yakından izleyen süreci yürütüyoruz" ifadesini kullandı.

