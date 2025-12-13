https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/venezuella-savunma-bakani-lopez-abdnin-amaci-latin-amerika-ve-karayiplerde-savas-cikarmaktir-1101765933.html
Venezüella Savunma Bakanı Lopez: ABD'nin amacı Latin Amerika ve Karayipler'de savaş çıkarmaktır
Venezüella Savunma Bakanı Lopez: ABD'nin amacı Latin Amerika ve Karayipler'de savaş çıkarmaktır
Sputnik Türkiye
Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD’nin Karayipler ve Latin Amerika’da askeri yığınağını artırarak bölgesel tansiyonu bilinçli biçimde... 13.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-13T09:27+0300
2025-12-13T09:27+0300
2025-12-13T09:27+0300
dünya
abd
vladimir padrino lopez
venezüella
delcy rodriguez
karayipler
flightradar24
f-18
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1f/1079218732_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_7818db36cc7ab902f56a980858614e76.jpg
Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD’nin Latin Amerika ve Karayipler’de savaş çıkarmayı hedeflediğini ve bölgede tansiyonu kasıtlı olarak yükselttiğini belirtti. Lopez, Hava ve Uzay Savunma Komutanlığı’nın 47. kuruluş yıl dönümü törenlerinde yaptığı konuşmada, ABD’nin Karayipler’deki askeri varlığını sert sözlerle eleştirdi.ABD’nin bölgedeki askeri yığınağının barış ve istikrarı tehdit ettiğini savunan Lopez, “ABD halkı, kendi hükümetlerinin bir araç haline getirildiğini anlamalıdır. ABD’nin amacı Latin Amerika ve Karayipler’de savaş çıkarmaktır” ifadelerini kullandı.Venezüella’dan hava sahası mesajı: Savunma kapasitemiz varOlası bir ABD-Venezüella çatışmasının ağır sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunan Lopez, sorunların savaşla değil diyalog ve siyaset yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Venezüella’ya yönelik baskı ve caydırma girişimlerini yakından izlediklerini belirten Lopez, “Bizimle ilgili yanlış bir hesap yapılmamalı. Bu ülkeyi savunmaya hazırız” dedi.Lopez, ABD’ye ait savaş uçaklarının Venezüella hava sahasına yaklaştığına dikkat çekerek, ülkesinin hava sahasını koruyacak askeri kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Uçuş takip hizmeti Flightradar24 verilerine göre, 9 Aralık’ta ABD’ye ait iki F-18 savaş uçağının yaklaşık 40 dakika boyunca Venezüella Körfezi üzerindeki hava sahasında uçuş yaptığı bildirildi.'Uluslararası hukukun açık ihlali'Savunma Bakanı Lopez ayrıca, ABD’nin Venezüella’ya ait petrol yüklü bir tankere el koymasını da sert şekilde eleştirdi. Bu adımın uluslararası hukuk, serbest seyrüsefer hakkı ve serbest ticaret ilkelerine açıkça aykırı olduğunu ifade eden Lopez, söz konusu uygulamayı “hukuksuz bir müdahale” olarak nitelendirdi.Öte yandan Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez de petrol tankerine el konulmasına tepki gösterdi. Rodriguez, “Venezüella, yapılması gerekeni yapıyor; hukuka ve uluslararası meşruiyete başvuruyor ve doğal kaynaklarını savunuyor. Venezüella’nın petrolünü bedelini ödemeden almak istiyorlar” dedi.ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada, Venezüella açıklarında petrol taşıyan bir tankere el koyduklarını doğrulamış ve bu adımın “iyi bir gerekçeye dayandığını” savunmuştu. Trump, daha önceki açıklamalarında Venezüella’ya yönelik kara saldırılarının “yakın zamanda” başlayabileceğini de dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/venezuella-lideri-maduro-baris-bolgesinde-karayip-korsanlari-gibi-bir-ticari-gemiyi-kusatip-asker-1101735123.html
venezüella
karayipler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1f/1079218732_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4e502e6430af9d81adcc46da0e6b6bfa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, vladimir padrino lopez, venezüella, delcy rodriguez, karayipler, flightradar24, f-18
abd, vladimir padrino lopez, venezüella, delcy rodriguez, karayipler, flightradar24, f-18
Venezüella Savunma Bakanı Lopez: ABD'nin amacı Latin Amerika ve Karayipler'de savaş çıkarmaktır
Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD’nin Karayipler ve Latin Amerika’da askeri yığınağını artırarak bölgesel tansiyonu bilinçli biçimde yükselttiğini söyledi. Lopez, olası bir çatışmanın sonuçlarının yıkıcı olacağı uyarısında bulundu.
Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD’nin Latin Amerika ve Karayipler’de savaş çıkarmayı hedeflediğini ve bölgede tansiyonu kasıtlı olarak yükselttiğini belirtti. Lopez, Hava ve Uzay Savunma Komutanlığı’nın 47. kuruluş yıl dönümü törenlerinde yaptığı konuşmada, ABD’nin Karayipler’deki askeri varlığını sert sözlerle eleştirdi.
ABD’nin bölgedeki askeri yığınağının barış ve istikrarı tehdit ettiğini savunan Lopez, “ABD halkı, kendi hükümetlerinin bir araç haline getirildiğini anlamalıdır. ABD’nin amacı Latin Amerika ve Karayipler’de savaş çıkarmaktır” ifadelerini kullandı.
Venezüella’dan hava sahası mesajı: Savunma kapasitemiz var
Olası bir ABD-Venezüella çatışmasının ağır sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunan Lopez, sorunların savaşla değil diyalog ve siyaset yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Venezüella’ya yönelik baskı ve caydırma girişimlerini yakından izlediklerini belirten Lopez, “Bizimle ilgili yanlış bir hesap yapılmamalı. Bu ülkeyi savunmaya hazırız” dedi.
Lopez, ABD’ye ait savaş uçaklarının Venezüella hava sahasına yaklaştığına dikkat çekerek, ülkesinin hava sahasını koruyacak askeri kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Uçuş takip hizmeti Flightradar24 verilerine göre, 9 Aralık’ta ABD’ye ait iki F-18 savaş uçağının yaklaşık 40 dakika boyunca Venezüella Körfezi üzerindeki hava sahasında uçuş yaptığı bildirildi.
'Uluslararası hukukun açık ihlali'
Savunma Bakanı Lopez ayrıca, ABD’nin Venezüella’ya ait petrol yüklü bir tankere el koymasını da sert şekilde eleştirdi. Bu adımın uluslararası hukuk, serbest seyrüsefer hakkı ve serbest ticaret ilkelerine açıkça aykırı olduğunu ifade eden Lopez, söz konusu uygulamayı “hukuksuz bir müdahale” olarak nitelendirdi.
Öte yandan Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez de petrol tankerine el konulmasına tepki gösterdi. Rodriguez, “Venezüella, yapılması gerekeni yapıyor; hukuka ve uluslararası meşruiyete başvuruyor ve doğal kaynaklarını savunuyor. Venezüella’nın petrolünü bedelini ödemeden almak istiyorlar” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada, Venezüella açıklarında petrol taşıyan bir tankere el koyduklarını doğrulamış ve bu adımın “iyi bir gerekçeye dayandığını” savunmuştu. Trump, daha önceki açıklamalarında Venezüella’ya yönelik kara saldırılarının “yakın zamanda” başlayabileceğini de dile getirmişti.