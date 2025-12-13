https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/venezuella-savunma-bakani-lopez-abdnin-amaci-latin-amerika-ve-karayiplerde-savas-cikarmaktir-1101765933.html

Venezüella Savunma Bakanı Lopez: ABD'nin amacı Latin Amerika ve Karayipler'de savaş çıkarmaktır

Venezüella Savunma Bakanı Lopez: ABD'nin amacı Latin Amerika ve Karayipler'de savaş çıkarmaktır

Sputnik Türkiye

Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD’nin Karayipler ve Latin Amerika’da askeri yığınağını artırarak bölgesel tansiyonu bilinçli biçimde... 13.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-13T09:27+0300

2025-12-13T09:27+0300

2025-12-13T09:27+0300

dünya

abd

vladimir padrino lopez

venezüella

delcy rodriguez

karayipler

flightradar24

f-18

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1f/1079218732_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_7818db36cc7ab902f56a980858614e76.jpg

Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD’nin Latin Amerika ve Karayipler’de savaş çıkarmayı hedeflediğini ve bölgede tansiyonu kasıtlı olarak yükselttiğini belirtti. Lopez, Hava ve Uzay Savunma Komutanlığı’nın 47. kuruluş yıl dönümü törenlerinde yaptığı konuşmada, ABD’nin Karayipler’deki askeri varlığını sert sözlerle eleştirdi.ABD’nin bölgedeki askeri yığınağının barış ve istikrarı tehdit ettiğini savunan Lopez, “ABD halkı, kendi hükümetlerinin bir araç haline getirildiğini anlamalıdır. ABD’nin amacı Latin Amerika ve Karayipler’de savaş çıkarmaktır” ifadelerini kullandı.Venezüella’dan hava sahası mesajı: Savunma kapasitemiz varOlası bir ABD-Venezüella çatışmasının ağır sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunan Lopez, sorunların savaşla değil diyalog ve siyaset yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Venezüella’ya yönelik baskı ve caydırma girişimlerini yakından izlediklerini belirten Lopez, “Bizimle ilgili yanlış bir hesap yapılmamalı. Bu ülkeyi savunmaya hazırız” dedi.Lopez, ABD’ye ait savaş uçaklarının Venezüella hava sahasına yaklaştığına dikkat çekerek, ülkesinin hava sahasını koruyacak askeri kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Uçuş takip hizmeti Flightradar24 verilerine göre, 9 Aralık’ta ABD’ye ait iki F-18 savaş uçağının yaklaşık 40 dakika boyunca Venezüella Körfezi üzerindeki hava sahasında uçuş yaptığı bildirildi.'Uluslararası hukukun açık ihlali'Savunma Bakanı Lopez ayrıca, ABD’nin Venezüella’ya ait petrol yüklü bir tankere el koymasını da sert şekilde eleştirdi. Bu adımın uluslararası hukuk, serbest seyrüsefer hakkı ve serbest ticaret ilkelerine açıkça aykırı olduğunu ifade eden Lopez, söz konusu uygulamayı “hukuksuz bir müdahale” olarak nitelendirdi.Öte yandan Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez de petrol tankerine el konulmasına tepki gösterdi. Rodriguez, “Venezüella, yapılması gerekeni yapıyor; hukuka ve uluslararası meşruiyete başvuruyor ve doğal kaynaklarını savunuyor. Venezüella’nın petrolünü bedelini ödemeden almak istiyorlar” dedi.ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada, Venezüella açıklarında petrol taşıyan bir tankere el koyduklarını doğrulamış ve bu adımın “iyi bir gerekçeye dayandığını” savunmuştu. Trump, daha önceki açıklamalarında Venezüella’ya yönelik kara saldırılarının “yakın zamanda” başlayabileceğini de dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/venezuella-lideri-maduro-baris-bolgesinde-karayip-korsanlari-gibi-bir-ticari-gemiyi-kusatip-asker-1101735123.html

venezüella

karayipler

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, vladimir padrino lopez, venezüella, delcy rodriguez, karayipler, flightradar24, f-18