https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/ispanyada-virus-alarmi-salgin-nedeniyle-ulusal-acil-durum-ilan-edildi-1101740619.html
İspanya’da virüs alarmı: Salgın nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi
İspanya’da virüs alarmı: Salgın nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi
Sputnik Türkiye
İspanyol yetkililer, tespit edilen 13 domuz gribi vakasının ülkenin domuz eti ihracatı için tehdit oluşturması nedeniyle ulusal acil durum ilan etmek zorunda kaldı.
2025-12-12T12:29+0300
2025-12-12T12:29+0300
2025-12-12T12:29+0300
sağlik
i̇spanya
domuz gribi
katalonya
avrupa
el pais
barcelona
i̇spanya tarım bakanlığı
madrid
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100239309_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e5ea3ad88745540dee9a919bb230c52e.jpg
Hayvanlarda ölümcül iç kanamaya yol açan hastalık, ülkedeki son grip sezonunda yabani domuzlarda doğrulandı. Bu durumun, diğer hayvanlara da yayılabileceği endişelerini artırdığı belirtiliyor.İspanyol yetkililer, ülkenin yıllık 8.8 milyar euro değerindeki domuz eti ihracatını korumak için hızla harekete geçti.Uzman ekipler, Katalonya’daki ilk salgın bölgesinin yaklaşık 19 km’lik çevresinde bulunan 39 domuz çiftliğinde inceleme yapılıyor.Yetkililer henüz başka hayvanlarda hastalığa rastlamadı. Ancak Madrid merkezli El Pais gazetesi kasım ayı sonunda, virüsün incelendiği merkezin sadece birkaç yüz metre yakınında bir yabani domuzun aynı hastalıktan öldüğünü bildirdi.‘Çöpteki gıdalardan buluşmuş olabilir’Bakanlık tarafından önerilen olası bir senaryo, domuz gribinin çöpe atılmış ve yabani domuzlar tarafından yenen kontamine olmuş gıdalardan bulaşmış olması.Katalonya Bölge Başkanı Salvador Illa, adı açıklanmayan tesislerde denetim yapılması talimatı verdiğini açıklayarak şöyle dedi:Kökeni, biyolojik güvenlik tesisi mi?Domuz gribinin Barcelona bölgesine nasıl ulaştığı henüz belirlenmedi. Tarım Bakanlığı’nın değerlendirmesine göre bir olasılık, virüsün çöpe atılmış kontamine yabancı yiyecekler aracılığıyla yayılmış olması.Genetik analiz, tespit edilen virüs türünün diğer Avrupa ülkelerinde kaydedilenlerden farklı olduğunu gösterdi. Daha çok 2007’de Gürcistan’da kaydedilen bir türe benziyor.İspanya Tarım Bakanlığı’ndan bir sözcü şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/zabita-ekiplerinin-bogulacagim-les-gibi-kokuyor-dedigi-donerci-muhurlendi-1101738632.html
i̇spanya
katalonya
madrid
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100239309_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_605b637f5ce453d5cc0d9771aa67b329.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ispanya, salgın, domuz gribi, domuz ihracatı, ulusal acil durum, el pais, haberler, domuz gribi haberleri
ispanya, salgın, domuz gribi, domuz ihracatı, ulusal acil durum, el pais, haberler, domuz gribi haberleri
İspanya’da virüs alarmı: Salgın nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi
İspanyol yetkililer, tespit edilen 13 domuz gribi vakasının ülkenin domuz eti ihracatı için tehdit oluşturması nedeniyle ulusal acil durum ilan etmek zorunda kaldı. Virüsün, çöpe atılan ve yabani domuzlar tarafından yenen gıdalardan bulaşmış olabileceği düşünülüyor.
Hayvanlarda ölümcül iç kanamaya yol açan hastalık, ülkedeki son grip sezonunda yabani domuzlarda doğrulandı. Bu durumun, diğer hayvanlara da yayılabileceği endişelerini artırdığı belirtiliyor.
İspanyol yetkililer, ülkenin yıllık 8.8 milyar euro değerindeki domuz eti ihracatını korumak için hızla harekete geçti.
Uzman ekipler, Katalonya’daki ilk salgın bölgesinin yaklaşık 19 km’lik çevresinde bulunan 39 domuz çiftliğinde inceleme yapılıyor.
Yetkililer henüz başka hayvanlarda hastalığa rastlamadı. Ancak Madrid merkezli El Pais gazetesi kasım ayı sonunda, virüsün incelendiği merkezin sadece birkaç yüz metre yakınında bir yabani domuzun aynı hastalıktan öldüğünü bildirdi.
‘Çöpteki gıdalardan buluşmuş olabilir’
Bakanlık tarafından önerilen olası bir senaryo, domuz gribinin çöpe atılmış ve yabani domuzlar tarafından yenen kontamine olmuş gıdalardan bulaşmış olması.
Katalonya Bölge Başkanı Salvador Illa, adı açıklanmayan tesislerde denetim yapılması talimatı verdiğini açıklayarak şöyle dedi:
Bölgesel hükümet, Afrika domuz vebasının kaynağına dair hiçbir ihtimali göz ardı etmiyor, ama hiçbirini kesin olarak da doğrulamıyor. Tüm olasılıklar masada. Öncelikle ne olduğunu bilmemiz gerekiyor.
Kökeni, biyolojik güvenlik tesisi mi?
Domuz gribinin Barcelona bölgesine nasıl ulaştığı henüz belirlenmedi. Tarım Bakanlığı’nın değerlendirmesine göre bir olasılık, virüsün çöpe atılmış kontamine yabancı yiyecekler aracılığıyla yayılmış olması.
Genetik analiz, tespit edilen virüs türünün diğer Avrupa ülkelerinde kaydedilenlerden farklı olduğunu gösterdi. Daha çok 2007’de Gürcistan’da kaydedilen bir türe benziyor.
İspanya Tarım Bakanlığı’ndan bir sözcü şunları söyledi:
Gürcistan’da dolaşan türe benzer bir virüsün bulunması, kökeninin biyolojik bir güvenlik tesisine bağlı olma ihtimalini dışlamıyor.