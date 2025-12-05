https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/olumcul-dovus-ve-47-ronin-oyuncusu-cary-hiroyuki-tagawa-75-yasinda-oldu-1101571362.html

'Ölümcül Dövüş' ve '47 Ronin' oyuncusu Cary-Hiroyuki Tagawa 75 yaşında öldü

Mortal Kombat, The Last Emperor ve Pearl Harbor filmleriyle tanınan Cary-Hiroyuki Tagawa, geçirdiği inmenin ardından 75 yaşında yaşamını yitirdi. İşte Tagawa’nın hayatı ve kariyeri.

Dünya sinema ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Cary-Hiroyuki Tagawa, 75 yaşında hayatını kaybetti. Başta “Mortal Kombat” film serisi olmak üzere, "Yüksek Şatodaki Adam", "Son İmparator" ve “47 Ronin” gibi önemli yapımlarla hafızalara kazınan oyuncunun ölümünü menajeri Margie Weiner doğruladı.Tagawa’nın, Santa Barbara’da ailesinin yanında, geçirdiği inmenin ardından gelişen komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Menajeri Weiner, yaptığı açıklamada, “Cary nadir rastlanan bir ruhtu; cömert, düşünceli ve sanatına sonsuz bir bağlılığı vardı. Kaybı ölçülemez. Kalbim ailesi, arkadaşları ve onu seven herkesle birlikte” ifadelerini kullandı.Cary-Hiroyuki Tagawa kimdir?Tokyo’da dünyaya gelen Tagawa, çocukluğunun büyük bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri’nin güneyinde geçirdi. Babasının ABD ordusunda görev yapması nedeniyle farklı bölgelerde büyüyen oyuncu, bir dönem Honolulu ve Hawaii’nin Kauai adasında da yaşadı. Annesi Ayako’nun Japonya’da sahne oyuncusu olduğu, ailesinin ise ona, oyunculuk dünyasında Asyalı isimler için sınırlı fırsat bulunduğuna dair uyarılarda bulunduğu biliniyor.Oyunculuğa oldukça geç, 36 yaşında adım atan Tagawa’nın yaşam öyküsü dikkat çekici. Oyuncu olmadan önce kereviz çiftçiliği, limuzin şoförlüğü, pizzacı dağıtımcılığı ve foto muhabirliği gibi çeşitli işlerde çalıştı. 1987 yılında Bernardo Bertolucci’nin Oscar ödüllü “Son İmparator” filminde rol alması, kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.Daha sonra “Pearl Harbor”, “Maymunlar Cehennemi”, James Bond serisinin “Öldürme Yetkisi” filmi ve “Bir Geyşanın Anıları” gibi yapımlarda da izleyici karşısına çıkan Tagawa, hem sinema hem de televizyon dünyasında onlarca projeye imza attı.Oyuncu, dövüş sporlarına olan ilgisini farklı bir noktaya taşıyarak “Ninjah Sportz” adını verdiği, dövüş sanatlarını antrenman ve iyileşme aracı olarak kullanan özgün bir sistem geliştirdi. Bu kapsamda profesyonel sporcularla ve üniversite takımlarıyla da çalışan Tagawa, bu alanı yalnızca fiziksel değil, zihinsel bir disiplin olarak gördüğünü ifade etmişti.Tagawa, 2008 yılında ise Hawaii’de hakkında açılan bir küçük çaplı taciz davasında suçunu kabul etmiş ve sorumluluğu üstlenmişti. Avukatı, oyuncunun bu süreçte hatasını kabul ettiğini ve herhangi bir mazeret öne sürmediğini açıklamıştı.Geride onlarca film, televizyon dizisi ve unutulmaz karakter bırakan Cary-Hiroyuki Tagawa, özellikle aksiyon ve tarihi yapımlardaki performansıyla sinema tarihine adını yazdırdı.

