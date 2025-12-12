https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/trump-tayland-kambocya-catismasini-birkac-telefonla-cozebilirim-1101740220.html
Trump: Tayland-Kamboçya çatışmasını birkaç telefonla çözebilirim
Trump: Tayland-Kamboçya çatışmasını birkaç telefonla çözebilirim
Trump: Tayland-Kamboçya çatışmasını birkaç telefonla çözebilirim

12.12.2025

Trump: Tayland-Kamboçya çatışmasını birkaç telefonla çözebilirim
ABD Başkanı Donald Trump, Tayland ile Kamboçya arasında ateşkese rağmen yeniden tırmanan çatışmaların “birkaç telefon görüşmesiyle yoluna gireceğini” savundu. Trump ayrıca Avrupa liderlerinin kendisini “Avrupa’nın da lideri” olarak gördüğünü iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Kongre üyeleriyle bir araya geldiği yeni yıl etkinliğinde, Tayland ile Kamboçya arasında yeniden başlayan çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu.
Ateşkese rağmen son günlerde tansiyonun yükseldiği Kamboçya- Tayland sınır hattına değinen Trump, başkanlığı süresince dünya genelinde '8 savaşı bitirdiğini' öne sürerek, iki ülke arasındaki gerilimi kısa sürede çözebileceğini söyledi.
Trump, "Sanırım Tayland konusunda birkaç telefon görüşmesi yapmam gerekecek ama o konuya da yoluna koyacağız" dedi.
Parlamentoyu feshettiğini duyuran Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump ile cuma günü görüşeceğini doğruladı. Tayland basınına konuşan Anutin, Trump'la konuşmasında son durumla ilgili 'sadece bir güncelleme' yapacağını söyledi.
Ekim ayında 'barış anlaşması' imzalanmıştı
Güneydoğu Asya’nın 'en tartışmalı' sınırlarından birini paylaşan Tayland ve Kamboçya, ateşkes anlaşmasına rağmen son günlerde birbirlerini saldırıyla suçluyor. Sınır bölgelerinde yüz binlerce kişi tahliye edilirken, çatışmalarda ölü ve yaralı sayısı her geçen gün artıyor.
Taraflar ekim ayında Kuala Lumpur'daki ASEAN Zirvesi'nde 'barış anlaşması' imzalamıştı.