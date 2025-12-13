https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/slovakya-basbakani-ficodan-rusya-ile-iliskilerin-yeniden-kurulmasi-cagrisi-1101774864.html
Slovakya Başbakanı Fico'dan Rusya ile ilişkilerin yeniden kurulması çağrısı
Slovakya Başbakanı Fico’dan Rusya ile ilişkilerin yeniden kurulması çağrısı
13.12.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0d/1101774709_0:0:765:431_1920x0_80_0_0_95357bb0171eb2289c84c2beee31a4fd.png
Slovakya Başbakanı Robert Fico, her zaman Rusya ile ilişkilerin yeniden kurulması çağrısında bulunduğunu ve bulunmaya devam edeceğini vurgulayarak, Dışişleri Bakanlığı'ndan ekonomik işbirliğine ilişkin ortak komisyonların çalışmalarını hızla yeniden başlatmasını isteyeceğini belirtti.'Cumartesi Diyalogları' programına konuk olan Fico, “Ben (Rusya ile) ilişkilerin yeniden kurulması çağrısında bulunan ve bulunmaya devam edecek olanlardanım. Dışişleri Bakanı'ndan, ülkeler arasında ekonomik işbirliği komisyon toplantılarının en kısa sürede yeniden başlatılmasını isteyeceğim” açıklamasında bulundu.Fico daha önce Slovakya'nın Rusya ile ilişkiler konusunda yapıcı bir yaklaşım ortaya koyduğunu, Ukrayna'daki çatışma bittikten sonra ilişkilerin yeniden tesis edilmesine ilgi duyduğunu ifade etmişti.Slovakya Başbakanı daha önce Pekin'de Rus lider Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Rusya ile ilişkileri standartlara oturtma konusundaki ilgisini dile getirmiş, ülkelerin ikili işbirliğini genişletme imkanları araması gerektiğini belirtmişti.
16:23 13.12.2025 (güncellendi: 16:32 13.12.2025)
16:23 13.12.2025 (güncellendi: 16:32 13.12.2025)
Slovakya Başbakanı Fico, Rusya ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, her zaman Rusya ile ilişkilerin yeniden kurulması çağrısında bulunduğunu ve bulunmaya devam edeceğini vurgulayarak, Dışişleri Bakanlığı'ndan ekonomik işbirliğine ilişkin ortak komisyonların çalışmalarını hızla yeniden başlatmasını isteyeceğini belirtti.
'Cumartesi Diyalogları' programına konuk olan Fico, “Ben (Rusya ile) ilişkilerin yeniden kurulması çağrısında bulunan ve bulunmaya devam edecek olanlardanım. Dışişleri Bakanı'ndan, ülkeler arasında ekonomik işbirliği komisyon toplantılarının en kısa sürede yeniden başlatılmasını isteyeceğim” açıklamasında bulundu.
Fico daha önce Slovakya'nın Rusya ile ilişkiler konusunda yapıcı bir yaklaşım ortaya koyduğunu, Ukrayna'daki çatışma bittikten sonra ilişkilerin yeniden tesis edilmesine ilgi duyduğunu ifade etmişti.
Slovakya Başbakanı daha önce Pekin'de Rus lider Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Rusya ile ilişkileri standartlara oturtma konusundaki ilgisini dile getirmiş, ülkelerin ikili işbirliğini genişletme imkanları araması gerektiğini belirtmişti.