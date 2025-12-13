Türkiye
Starmer ve Von der Leyen, dondurulmuş Rus varlıklarının Kiev için kullanımı konusunu görüştü
Starmer ve Von der Leyen, dondurulmuş Rus varlıklarının Kiev için kullanımı konusunu görüştü
İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya destek için kullanılması... 13.12.2025, Sputnik Türkiye
Starmer ve Von der Leyen, dondurulmuş Rus varlıklarının Kiev için kullanımı konusunu görüştü

23:49 13.12.2025
© AA / Halil Sağırkayaİngiltere Başbakanı Keir Starmer Almanya'nın başkenti Berlin'de
İngiltere Başbakanı Keir Starmer Almanya'nın başkenti Berlin'de - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2025
© AA / Halil Sağırkaya
İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya destek için kullanılması konusunu görüştüğü bildirildi.
İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Rusya’nın dondurulan egemen varlıklarının Ukrayna’nın ihtiyaçları doğrultusunda kullanımı ve ABD’nin barış planını görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, “Başbakan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD tarafından sunulan barış planı çerçevesinde sürdürülen çalışmaların yanı sıra Rusya’ya ait dondurulmuş egemen varlıkların kullanımı konusundaki son gelişmeler ele alındı” denildi.
Avrupa Komisyonu, Ukrayna’ya destek amacıyla 185 ila 210 milyar euroluk dondurulmuş Rus devlet varlığının “özel tazminat kredisi” mekanizmasıyla kullanılmasına yönelik bir anlaşma için AB ülkelerinin onayını almaya çalışıyor. Bu kredi, Kiev’in ileride Moskova’dan “maddi zarar tazmini” alacağı varsayımıyla Ukrayna’nın geri ödemesi gereken bir borç olarak kurgulanıyor. Ancak Belçika, planın ciddi hukuki riskler taşıdığını savunarak karşı çıkıyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı AB’nin bu yöndeki tazminat planlarının “gerçeklikten kopuk ve hukuksuz” olduğunu savunarak, "Brüksel uzun süredir Rus servetinin çalınmasıyla meşgul" açıklamasında bulunmuştu.
Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.
