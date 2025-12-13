https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/orbandan-abye-uyari-rus-varliklarina-el-koymak-savas-ilanidir-1101778376.html

Orban’dan AB’ye uyarı: Rus varlıklarına el koymak savaş ilanıdır

Orban’dan AB’ye uyarı: Rus varlıklarına el koymak savaş ilanıdır

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya ait dondurulmuş varlıklara el koyma girişiminin Brüksel’in Moskova’ya karşı açık bir savaş... 13.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-13T21:25+0300

2025-12-13T21:25+0300

2025-12-13T21:25+0300

dünya

viktor orban

macaristan

avrupa birliği

ab

rusya

moskova

brüksel

dondurulmuş rus varlıkları

avrupa komisyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/07/1099177256_0:0:748:421_1920x0_80_0_0_b8bdb5fe577e5dfc2f24243618a65d61.png

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkenin Mohacs kentinde düzenlenen bir mitingde yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) yaklaşık 210 milyar euro tutarındaki dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna’nın finanasal ihtiyaçları için kullanma girişimini ‘doğrudan savaş ilanı’ olarak nitelendirdi.Orban, “Rus varlıklarıyla yapılacak her türlü manipülasyon, özellikle de bu varlıkların el konularak Ukrayna’ya aktarılması, AB tarafından Rusya’ya yönelik bir savaş ilanıdır” dedi.Macar lider, tarih boyunca egemen bir devlete ait böylesi büyük mali varlıkların zorla alınmasının hiçbir zaman karşılıksız kalmadığını ve ciddi yanıtlar doğurduğunu belirterek, “Eğer kaynaklarınızın küçük bir kısmına bile el koyulmasına izin verirseniz, sonuçta tüm ülkeyi yağmalayacaklardır” ifadelerini kullandı.Macaristan daha önce, Avrupa Komisyonu’nun Rusya’nın dondurulmuş varlıklarını Ukrayna’nın ihtiyaçları için kullanılmasına yönelik planlarına karşı çıkmış, Brüksel’in bu girişimini “mülkiyet hakkı ihlali” ve “uluslararası ekonomik normlara aykırı bir gasp” olarak değerlendirmişti.Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Moskova, Avrupa’da Rus varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB’nin yalnızca özel kişilerin değil, devletin de varlıklarını hedef aldığını vurgulamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması durumunda Rusya’nın da Batı’nın ülkedeki fonlarını iade etmeyerek misillemede bulunabileceğini söylemişti.Kiev'i gerektiği kadar destekleme sözü veren AB, mevcut tüm kaynaklarını tüketmiş durumda. AB ülkeleri kendi bütçelerinden fon ayırmaya yanaşmıyor. Avrupa Komisyonu şu anda Rus varlıklarının kullanımı için Belçika'nın onayını talep ediyor.Söz konusu miktar, ‘tazminat kredisi’ şeklinde 185 ila 210 milyar euro arasında değişiyor. Kiev’in, çatışma sona erdikten sonra, Moskova “maddi zararları öderse” bu parayı geri ödeyeceği iddia ediliyor.Belçika yetkilileri şu ana kadar AB'nin talebine uymayı reddetti. Belçika Başbakanı Bart de Wever, Avrupa Komisyonu'nun teklifini ‘hırsızlık’ olarak nitelendirdi ve dava açma olasılığını dışlamadı.

macaristan

rusya

moskova

brüksel

belçika

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

viktor orban, macaristan, avrupa birliği, ab, rusya, moskova, brüksel, dondurulmuş rus varlıkları, avrupa komisyonu, belçika, bart de wever, ukrayna