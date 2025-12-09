https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/fico-ukraynadaki-catismanin-devamini-desteklemeyecegim-1101669257.html

Fico: Ukrayna'daki çatışmanın devamını desteklemeyeceğim

09.12.2025

Slovakya Başbakanı Robert Fico, sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda, 18-19 Aralık tarihlerinde Brüksel’de düzenlenmesi planlanan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Fico, görüşmelere diğer bazı AB liderleriyle yakın istişare içinde hazırlandığını söyledi.Fico, çatışmanın büyümesine yol açan politikalar yerine barış müzakerelerine ağırlık verilmesi gerektiğini belirterek, “Önümüzdeki hafta Brüksel'de yapılması planlanan zirveyle ilgili birçok başbakanla aktif bir şekilde iletişim halindeyim ve hazırlıklarımı sürdürüyorum. Bu zirvede Ukrayna’daki savaşın devamını destekleyecek hiçbir girişimi onaylama niyetinde değilim” dedi.Avrupa Komisyonu kısa süre önce yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya 2026-2027 yılları arasında sağlanacak olası finansmanın 18-19 Aralık’taki zirvede karara bağlanacağını duyurmuştu. AB'nin bu süreçte, dondurulmuş Rus varlıklarının Kiev’e aktarılması önerisi de gündemde.Fico, Aralık ayı başında yaptığı açıklamada ise bu öneriyi yasa dışı bir ‘müsadere’ olarak nitelendirmiş ve böyle bir adımın Rusya’dan ciddi karşılık göreceğini ifade etmişti. Slovak lider, odak noktasının askeri harcamaların değil, barış planlarının olması gerektiğini savunmuştu.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını defalarca 'hırsızlık' olarak nitelendirerek, AB'nin sadece şahıs fonlarını değil, aynı zamanda Rus devlet varlıklarını da hedef aldığını ifade etmişti.

