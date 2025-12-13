https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/saglik-bakani-yurtdisina-giden-hekim-sayisini-acikladi-gidenlerin-sayisinin-412-donen-hekim-sayisi-1101777677.html

Sağlık Bakanı Memişoğlu, yurtdışına giden hekim sayısını açıkladı: 'Gidenlerin sayısı 412, dönen hekim sayısı ise 249'

Sağlık Bakanı Memişoğlu, yurtdışına giden hekim sayısını açıkladı: 'Gidenlerin sayısı 412, dönen hekim sayısı ise 249'

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 2025'te 234 bin hekimden yurt dışına gidenlerin sayısının 412, Türkiye'ye dönen hekim sayısının ise 249 olduğunu açıkladı. 13.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-13T20:51+0300

2025-12-13T20:51+0300

2025-12-13T20:51+0300

türki̇ye

tbmm

kemal memişoğlu

sağlık bakanlığı

sağlık bakanı

sezaryen

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0d/1101777519_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d60c7604bf9e3a7f89421b75d438bea.jpg

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, "Resmi kayıtlara göre 234 bin hekimimizden 2025'te yurt dışına gidenlerin sayısı sadece 412 olmuştur. Buna karşılık, önceki yıllarda yurt dışına giden, ülkemize dönmeye karar verip gelen hekim sayısı 249'dur" dedi.Hekim sayısını 92 binden 234 bine, hemşire sayısını ise 113 binden 334 bine yükselttiklerini dile getiren Memişoğlu, yetişmiş, nitelikli insan kaynağıyla sağlık sisteminin geleceğe hazır olduğunu söyledi."Hekimlerimizin iyi hal belgesi alıyor olmaları yurt dışına gittikleri anlamına gelmez" diyen Memişoğlu, şöyle devam etti:'Primer sezaryen oranını ilk kez düşürdük'Canlı doğum oranlarına değinen Memişoğlu, şunları ifade etti:'Vatandaşlarımızın yüzde 65'inin kilosu fazla''İdeal kilonu öğren, sağlıklı yaşa' kampanyasının ilk 3 ayında 81 ilde 10 milyondan fazla kişinin boy ve kilo ölçümlerini yaptıklarını belirten Memişoğlu, "Bu ölçümlerin sonucunda vatandaşlarımızın yüzde 65'inin kilosunun fazla olduğunu tespit ettik ve kendilerini sağlıklı hayat merkezlerimizdeki diyetisyenlerimize yönlendirdik" dedi.Toplum genelinde sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak için sağlıklı yaşam stratejisi belgesini hazırladıklarını ifade eden Memişoğlu, bu belgeyle beslenmeden fiziksel aktiviteye, ruh sağlığından kronik hastalıkların önlenmesine kadar gelecek 10 yılın yol haritasını oluşturarak, kurumlar arası eş güdümü güçlendireceklerini dile getirdi.'Her yıl 5 bin organ nakli gerçekleştiriyoruz'Türkiye'deki 150 nakil merkezinde her yıl 5 bin organ nakli gerçekleştirdikleri bilgisini veren Memişoğlu, organ bağışı sürecini kolaylaştırmak amacıyla e-devlet üzerinden organ bağışı yapılabildiğini anımsatarak, "Bu sayede şimdiye kadar benimle birlikte 45 bin vatandaşımız e-nabız üzerinden organ bağışında bulundu" dedi.Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin, dünyanın önde gelen sağlık destinasyonlarından biri haline geldiğini, 'dijital sağlıkta' da dünyanın örnek ülkeleri arasında yer aldığını ifade etti.Sağlık sistemini daha da güçlendirmeye ve insanların sağlığını her şeyin önünde tutmaya devam edeceklerini belirten Memişoğlu, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/dmm-koordinatoru-furkan-torlak-istifa-etti-1101776629.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tbmm, kemal memişoğlu, sağlık bakanlığı, sağlık bakanı, sezaryen