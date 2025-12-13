https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/dmm-koordinatoru-furkan-torlak-istifa-etti-1101776629.html

DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti

Mehmet Akif Ersoy hakkında sürdürülen soruşturmada adı geçen Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak, kurumun yıpranmaması gerekçesiyle... 13.12.2025, Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak, gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında yürütülen soruşturmanın ardından adı bazı haberlerde geçmesi nedeniyle kurumun yıpranmaması gerekçesiyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Torlak sosyal medyasında yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Bugün bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, adli bir süreçle ilgili yer alan haberde adımın geçtiğini öğrenmiş bulunuyorum. İçeriği ve bağlamı itibarıyla rahatsız edici olan söz konusu haberde, hakkımda herhangi bir suçlama bulunmamasına rağmen ismimin anılması, şahsım adına üzüntü verici bir durumdur. Haberde adı geçen gazeteci Mehmet Akif Ersoy, çoğu kişinin malumu olduğu üzere çocukluğumdan itibaren tanıdığım bir arkadaşımdır. Şahsıma yönelik herhangi bir isnat söz konusu olmamasına rağmen, kişisel olarak hukuka aykırı bir eylem içerisinde bulunmadığımı özellikle vurgulamak istiyorum. Bununla birlikte çalıştığım kurumun böyle bir haber bağlamında anılması, kesinlikle isteyeceğim en son şeydir. Devletin ve kurumlarının itibarı, şahısların itibarından üstündür. Bu nedenle görev yaptığım kurumun yıpranmaması adına yürütmekte olduğum görevden istifa etme kararı almış bulunuyorum. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

