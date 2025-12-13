https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/rusya-savunma-bakani-belousov-savas-muhabirleriyle-bir-araya-geldi-1101777185.html

Rusya Savunma Bakanı Belousov savaş muhabirleriyle bir araya geldi

Rusya Savunma Bakanı Belousov savaş muhabirleriyle bir araya geldi

13.12.2025

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Andrey Belousov'un savaş muhabirleriyle yaptığı toplantının odak noktalarından biri Rus Silahlı Kuvvetleri insansız hava aracı (İHA) birliklerinin geliştirilmesi konusu oldu.Açıklamada, “Savunma Bakanı Andrey Belousov, savaş muhabirlerliye düzenli olarak gerçekleştirdiği toplantıların bir yenisini daha yaptı. Toplantıda, İHA birliklerinin gelişimi, silahlanma ve askeri teknik araçların modernizasyonu ile mevcut çatışma koşullarında kullanılan silah sistemlerine ilişkin deneyimlerin değerlendirilmesi konuları ele alındı” ifadelerine yer verildi.Toplantıda ayrıca, özel askeri operasyon sahasında görev yapan birliklerin lojistik ve teknik ihtiyaçları da gündeme geldi. Bakanlık, özellikle cephe hattındaki birliklerin destek süreçlerine ilişkin öneri ve tespitlerin değerlendirildiğini belirtti.

