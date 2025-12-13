https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/rus-hava-savunmasi-dun-gece-boyunca-ukraynaya-ait-41-iha-imha-etti-1101766786.html

Rus hava savunması dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 41 İHA imha etti

Rus hava savunması dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 41 İHA imha etti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, görevdeki hava savunma kuvvetlerinin dün gece saatlerinde Rusya’nın çeşitli bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 41 insansız hava aracı... 13.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-13T10:06+0300

2025-12-13T10:06+0300

2025-12-13T10:06+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

i̇ha

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

hava savunma

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna ordusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083330600_0:29:796:477_1920x0_80_0_0_45b8bc68a41d1e62ba8e67ee78be0e22.png

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Görevdeki hava savunma kuvvetleri dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 41 uçak tipi insansız hava aracı imha etti” ifadelerine yer verildi.Bakanlığın verdiği bilgiye göre, en çok sayıda İHA Saratov Bölgesi’nde (28 adet) imha edildi.Ayrıca Voronej ve Rostov bölgelerinde 4’er, Belgorod Bölgesi ile Kırım üzerinde 2’şer İHA, Volgograd Bölgesi’nde de bir İHA düşürüldü.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/rus-hava-savunmasi-3-saatte-ukraynaya-ait-34-iha-dusurdu-1100987767.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), hava savunma, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu