Rus hava savunması dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 41 İHA imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Görevdeki hava savunma kuvvetleri dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 41 uçak tipi insansız hava aracı imha etti” ifadelerine yer verildi.Bakanlığın verdiği bilgiye göre, en çok sayıda İHA Saratov Bölgesi’nde (28 adet) imha edildi.Ayrıca Voronej ve Rostov bölgelerinde 4’er, Belgorod Bölgesi ile Kırım üzerinde 2’şer İHA, Volgograd Bölgesi’nde de bir İHA düşürüldü.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, görevdeki hava savunma kuvvetlerinin dün gece saatlerinde Rusya’nın çeşitli bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 41 insansız hava aracı (İHA) imha ettiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Görevdeki hava savunma kuvvetleri dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 41 uçak tipi insansız hava aracı imha etti” ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın verdiği bilgiye göre, en çok sayıda İHA Saratov Bölgesi’nde (28 adet) imha edildi.
Ayrıca Voronej ve Rostov bölgelerinde 4’er, Belgorod Bölgesi ile Kırım üzerinde 2’şer İHA, Volgograd Bölgesi’nde de bir İHA düşürüldü.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.