Rusya Dışişleri: Moskova’nın dondurulan varlıklara yönelik misilleme adımları gecikmeyecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği’nin Rusya Merkez Bankası’na ait varlıkları süresiz olarak dondurmasına karşılık olarak... 13.12.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092402852_0:13:796:461_1920x0_80_0_0_a15aaa2f7a6e16c1b791e2cad883e7be.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) yaklaşık 210 milyar euro değerindeki dondurulmuş Rus varlıklarını süresiz olarak dondurma kararına tepki göstererek, Moskova’nın misilleme adımlarının gecikmeyeceğini belirtti.Zaharova, “Moskova’nın bu adıma yanıtı gecikmeyecek. Rusya Merkez Bankası 12 Aralık’ta bu konuda detaylı bir açıklama yayınladı ve somut karşı adımlar hali hazırda uygulanmaya başlanmıştır” dedi.Zaharova, Brüksel’in Moskova’ya karşı izlediği politikayı “hiçbir mantığı olmayan bir absürt tiyatro” olarak nitendirerek, AB’nin Rusya’ya zarar verme politikasının bumerang etkisiyle kendi ekonomisini ciddi şekilde zora soktuğunu vurguladı.'Rusya'nın egemen varlıkları üzerindeki tasarruf uluslararası hukukun açık bir ihlalidir'Zaharova, Avrupa Birliği’nin Moskova’nın onayı olmadan Rusya’ya ait egemen varlıklar üzerinde tasarrufta bulunmasının “uluslararası hukuka tamamen aykırı ve açık bir gasp” olduğunu belirtti. Zaharova, “Söz konusu varlıklar üzerinde Rusya'nın açık rızası olmaksızın yapılacak her türlü işlem, ister süresiz dondurma, ister el koyma ya da sözde ‘tazminat kredisi’ biçiminde değerlendirme olsun, uluslararası hukukun açık, ağır ve doğrudan ihlalidir” dedi.Zaharova ayrıca, Brüksel’in bu adımı türlü “sözde hukuki manevralarla” meşrulaştırmaya çalıştığını, ancak bunun gerçekte “düpedüz hırsızlık” olduğunu belirterek, “Avrupa tarafı bunu ne kadar hukuki ambalaja sararsa sarsın, ortada açıkça sıradan bir gasp ve hırsızlık var” ifadelerini kullandı.AB ülkeleri daha önce Rusya Merkez Bankası'nın Avrupa finans sistemlerinde tutulan mal varlıklarının süresiz olarak dondurulması yönünde uzlaşmaya varmıştı. Reuters’a göre, bu kararın alınmasıyla birlikte Brüksel, söz konusu varlıkların Ukrayna’ya destek amacıyla kullanılmasının önündeki önemli bir engeli kaldırmış oldu.Öte yandan Rusya Merkez Bankası, varlıklarının tutulduğu Euroclear adlı Belçika merkezli saklama ve takas kurumuna karşı hukuki süreç başlatacağını açıklamıştı.Euroclear, Avrupa Komisyonu’nun dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’nın savaş tazminatı olarak kullanma planlarını “hukuka aykırı” olarak nitelendirmiş ve AB’nin ilgili kararlarına karşı uluslararası mercilerde itirazda bulunma hakkını saklı tuttuğunu duyurmuştu.Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Moskova, Avrupa’da Rus varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB’nin yalnızca özel kişilerin değil, devletin de varlıklarını hedef aldığını vurgulamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması durumunda Rusya’nın da Batı’nın ülkedeki fonlarını iade etmeyerek misillemede bulunabileceğini söylemişti.Kiev'i gerektiği kadar destekleme sözü veren AB, mevcut tüm kaynaklarını tüketmiş durumda. AB ülkeleri kendi bütçelerinden fon ayırmaya yanaşmıyor. Avrupa Komisyonu şu anda Rus varlıklarının kullanımı için Belçika'nın onayını talep ediyor.Söz konusu miktar, ‘tazminat kredisi’ şeklinde 185 ila 210 milyar euro arasında değişiyor. Kiev’in, çatışma sona erdikten sonra, Moskova “maddi zararları öderse” bu parayı geri ödeyeceği iddia ediliyor.Belçika yetkilileri şu ana kadar AB'nin talebine uymayı reddetti. Belçika Başbakanı Bart de Wever, Avrupa Komisyonu'nun teklifini ‘hırsızlık’ olarak nitelendirdi ve dava açma olasılığını dışlamadı.

