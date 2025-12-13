Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/rus-vekil-ukrayna-guvenlik-servisinin-kirli-bomba-plani-bir-savas-sucudur-1101776994.html
Rus vekil: Ukrayna Güvenlik Servisi’nin ‘kirli bomba’ planı bir savaş suçudur
Rus vekil: Ukrayna Güvenlik Servisi’nin ‘kirli bomba’ planı bir savaş suçudur
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması Dışişleri Komitesi Üyesi Dmitriy Belik, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) sivillerin bulunduğu bölgede ‘kirli bomba’ kullanma planını... 13.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-13T19:15+0300
2025-12-13T19:15+0300
ukrayna kri̇zi̇
dmitriy belik
rusya devlet duması
ukrayna güvenlik servisi
sbu
kirli bomba
ukrayna
hitler
nazi
savaş suçu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101152731_40:0:1359:742_1920x0_80_0_0_3fdb33182fcf81cbb2f1bde72349c0b1.png
Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) yoğun nüfuslu bir bölgede, iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları kullanarak ‘kirli bomba’ kullanma planlarına ilişkin iddiaları Sputnik’e değerlendiren Belik, SBU’nun davranış biçimi itibarıyla bir terör örgütü gibi hareket ettiğini, ‘kirli bomba’ kullanma planlarının doğrudan sivilleri hedef alan bir savaş suçu olduğunu belirtti.Belik, “SBU, terörist bir örgüt gibi davranmaya devam ediyor. Kirli bomba kullanma planları, sivillere karşı işlenmiş bir savaş suçudur. Kirli savaş ve insanlık dışı eylemler, despotizmin ve savaş suçlularının ayırt edici özellikleridir” dedi.Milletvekili ayrıca Ukrayna’daki yönetim unsurlarının olabildiğince çok sivili yok etmeyi hedefleyen Nazilerin izinden gittiğini vurgulayarak, “Bugün Zelenskiy ve çevresindekiler belli ki Hitler’in zafer hevesinden fazlasıyla etkilenmiş durumdalar” ifadelerini kullandı.Daha önce Rus Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Tümgeneral Aleksey Rtışçev, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) yoğun nüfuslu bir bölgede, iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları kullanarak ‘kirli bomba’ patlatma senaryosunu prova ettiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/rusya-yermak-ukraynaya-kullanilmis-nukleer-yakit-getirilmesini-bizzat-koordine-etti-1101736767.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101152731_205:0:1194:742_1920x0_80_0_0_08e8e1a0b89907b9aec6d50157c3f73a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dmitriy belik, rusya devlet duması, ukrayna güvenlik servisi, sbu, kirli bomba , ukrayna, hitler, nazi, savaş suçu, rusya silahlı kuvvetleri radyolojik, kimyasal ve biyolojik koruma birliği
dmitriy belik, rusya devlet duması, ukrayna güvenlik servisi, sbu, kirli bomba , ukrayna, hitler, nazi, savaş suçu, rusya silahlı kuvvetleri radyolojik, kimyasal ve biyolojik koruma birliği

Rus vekil: Ukrayna Güvenlik Servisi’nin ‘kirli bomba’ planı bir savaş suçudur

19:15 13.12.2025
© Sputnik / Владимир ФедоренкоRusya Devlet Duması
Rusya Devlet Duması - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2025
© Sputnik / Владимир Федоренко
Abone ol
Rusya Devlet Duması Dışişleri Komitesi Üyesi Dmitriy Belik, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) sivillerin bulunduğu bölgede ‘kirli bomba’ kullanma planını “teröristçe” ve “savaş suçu” olarak nitelendirdi.
Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) yoğun nüfuslu bir bölgede, iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları kullanarak ‘kirli bomba’ kullanma planlarına ilişkin iddiaları Sputnik’e değerlendiren Belik, SBU’nun davranış biçimi itibarıyla bir terör örgütü gibi hareket ettiğini, ‘kirli bomba’ kullanma planlarının doğrudan sivilleri hedef alan bir savaş suçu olduğunu belirtti.
Belik, “SBU, terörist bir örgüt gibi davranmaya devam ediyor. Kirli bomba kullanma planları, sivillere karşı işlenmiş bir savaş suçudur. Kirli savaş ve insanlık dışı eylemler, despotizmin ve savaş suçlularının ayırt edici özellikleridir” dedi.
Milletvekili ayrıca Ukrayna’daki yönetim unsurlarının olabildiğince çok sivili yok etmeyi hedefleyen Nazilerin izinden gittiğini vurgulayarak, “Bugün Zelenskiy ve çevresindekiler belli ki Hitler’in zafer hevesinden fazlasıyla etkilenmiş durumdalar” ifadelerini kullandı.
Daha önce Rus Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Tümgeneral Aleksey Rtışçev, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) yoğun nüfuslu bir bölgede, iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları kullanarak ‘kirli bomba’ patlatma senaryosunu prova ettiğini duyurmuştu.
Andrey Yermak, chánh văn phòng của Vladimir Zelensky - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya: Yermak, Ukrayna'ya kullanılmış nükleer yakıt getirilmesini bizzat koordine etti
Dün, 10:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала