Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) yoğun nüfuslu bir bölgede, iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları kullanarak ‘kirli bomba’ kullanma planlarına ilişkin iddiaları Sputnik’e değerlendiren Belik, SBU’nun davranış biçimi itibarıyla bir terör örgütü gibi hareket ettiğini, ‘kirli bomba’ kullanma planlarının doğrudan sivilleri hedef alan bir savaş suçu olduğunu belirtti.Belik, “SBU, terörist bir örgüt gibi davranmaya devam ediyor. Kirli bomba kullanma planları, sivillere karşı işlenmiş bir savaş suçudur. Kirli savaş ve insanlık dışı eylemler, despotizmin ve savaş suçlularının ayırt edici özellikleridir” dedi.Milletvekili ayrıca Ukrayna’daki yönetim unsurlarının olabildiğince çok sivili yok etmeyi hedefleyen Nazilerin izinden gittiğini vurgulayarak, “Bugün Zelenskiy ve çevresindekiler belli ki Hitler’in zafer hevesinden fazlasıyla etkilenmiş durumdalar” ifadelerini kullandı.Daha önce Rus Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Tümgeneral Aleksey Rtışçev, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) yoğun nüfuslu bir bölgede, iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları kullanarak ‘kirli bomba’ patlatma senaryosunu prova ettiğini duyurmuştu.

