Rusya: Yermak, Ukrayna'ya kullanılmış nükleer yakıt getirilmesini bizzat koordine etti

Yolsuzluk skandalı nedeniyle görevinden kısa süre önce istifa eden Zelenskiy'in sağ kolu Yermak'ın Ukrayna'ya kullanılmış nükleer yakıt getirilmesinde rol... 12.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Vladimir Zelenskiy'in eski ofis başkanı Andrey Yermak'ın Ukrayna'ya kullanılmış nükleer yakıt getirilmesini bizzat koordine ettiğini açıkladı.Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi Aleksey Rtişev, Ukrayna'da nükleer ve kimyasal alanda yaşanan ve bölgeyi tehdit eden gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.'USAID'in Ukrayna halkı üzerindeki ilaç testlerinde dahli olabilir'Rtişev'in açıklamasında öne çıkanlar şöyle:🔴USAID'in Ukrayna halkı üzerinde yapılan ilaç testlerinde dahil olabilir🔴Ukrayna ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde yasaklı kloropikrin kullanıyor🔴Belgorod Bölgesi'nde askeri zehirli madde zulaları ele geçirildi🔴NATO'nun askeri biyolojik programlarının genişletilmesi, biyolojik silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili tehditler oluşturuyor🔴Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde yüksek aktiviteli olanlar da dahil 68 iyonlaştırıcı radyasyon kaynağı tespit edildi🔴Dinyeper kimya tesisindeki acil durum, Dinyeper Nehri'nin kirlenmesi ve uranyum bozunma ürünlerinin Karadeniz'e salınması konusunda tehditler oluşturuyor'SBU kirli bomba patlamasını simüle etti'🔴Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları kullanarak kalabalık bir alanda 'kirli bomba' patlamasını simüle etti🔴2025 yılında Ukrayna, NATO'dan 200 binden fazla gaz maskesi ve kimyasal koruyucu kıyafet talep etti🔴Özel askeri harekat boyunca Kiev, 600'den fazla vakada kimyasal maddeler ve çeşitli zehirli ajanlar kullandı🔴Kiev, Rus ordusunun saldırmayacağını bildiği için Ukrayna'daki kimya endüstrisi tesislerini 'teknolojik kalkan' olarak kullanıyor🔴Batı, Kiev'i nükleer madde kullanımı düzenlemelerini ihlal etmeye kışkırtıyor ve bu durum Avrupa ülkelerini çevresel bir felaketin eşiğine getirebilir

