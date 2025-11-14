Rus hava savunması 3 saatte Ukrayna’ya ait 34 İHA düşürdü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/rus-hava-savunmasi-3-saatte-ukraynaya-ait-34-iha-dusurdu-1100987767.html
Rusya Savunma Bakanlığı, akşam saatlerinde 34 Ukrayna İHA’sının düşürüldüğünü duyurdu. Rusya, operasyonlarda yalnızca askeri tesisler ve savunma sanayi... 14.11.2025, Sputnik Türkiye
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya
rusya savunma bakanlığı
kursk
Rusya Savunma Bakanlığı, akşam saatlerinde 34 Ukrayna insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi. Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: Bakanlık ayrıca, Ukrayna ordusunun saldırılarına karşılık olarak Rus ordusunun hava, deniz ve kara konuşlu yüksek hassasiyetli silahlarla ve insansız araçlarla yalnızca askeri hedeflere ve Ukrayna savunma sanayi tesislerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti.
ukrayna
rusya
kursk
Rusya Savunma Bakanlığı, akşam saatlerinde 34 Ukrayna İHA’sının düşürüldüğünü duyurdu. Rusya, operasyonlarda yalnızca askeri tesisler ve savunma sanayi hedeflerini vurduğunu açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, akşam saatlerinde 34 Ukrayna insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi.
Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:
“20.00 - 23.00 saatleri arasında, hava savunma unsurları tarafından uçak tipi 34 Ukrayna İHA’sı imha edildi. Dokuzu Belgorod, dördü Kırım, üçer İHA Voronej ve Rostov bölgeleri, biri Kursk bölgesi, 14’ü ise Karadeniz üzerinde düşürüldü.”
Bakanlık ayrıca, Ukrayna ordusunun saldırılarına karşılık olarak Rus ordusunun hava, deniz ve kara konuşlu yüksek hassasiyetli silahlarla ve insansız araçlarla yalnızca askeri hedeflere ve Ukrayna savunma sanayi tesislerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti.