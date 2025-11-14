https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/rus-hava-savunmasi-3-saatte-ukraynaya-ait-34-iha-dusurdu-1100987767.html

Rus hava savunması 3 saatte Ukrayna’ya ait 34 İHA düşürdü

Rus hava savunması 3 saatte Ukrayna’ya ait 34 İHA düşürdü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, akşam saatlerinde 34 Ukrayna İHA’sının düşürüldüğünü duyurdu. Rusya, operasyonlarda yalnızca askeri tesisler ve savunma sanayi... 14.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-14T04:59+0300

2025-11-14T04:59+0300

2025-11-14T04:59+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

rusya

rusya savunma bakanlığı

kursk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/01/1092246479_0:31:736:445_1920x0_80_0_0_3e02958fec9bb8d85c2469772fcaa2ba.png

Rusya Savunma Bakanlığı, akşam saatlerinde 34 Ukrayna insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi. Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: Bakanlık ayrıca, Ukrayna ordusunun saldırılarına karşılık olarak Rus ordusunun hava, deniz ve kara konuşlu yüksek hassasiyetli silahlarla ve insansız araçlarla yalnızca askeri hedeflere ve Ukrayna savunma sanayi tesislerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/rusya-disisleri-ab-karadeniz-bolgesine-karsi-agresif-ve-catismaci-bir-tutum-sergiliyor-1100987636.html

ukrayna

rusya

kursk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, kursk