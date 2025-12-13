Piyasaya sürmeye hazırlanıyorlardı: Ankara'da sahte vitamin ve etil alkol operasyonu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/piyasaya-surmeye-hazirlaniyorlardi-ankarada-sahte-vitamin-ve-etil-alkol-operasyonu-1101774570.html

Ankara'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenimahalle ilçesinde bir kişinin sahte ilaç üretip piyasaya sürdüğünü belirledi. Dün bir otel odasına gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 400 bin lira olan 8 bin 100 sahte etiketli gıda takviyesi ele geçirilirken, şüpheli M.T.R. gözaltına alındı.Yılbaşı öncesi yakalandılarÖte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün akşam saatlerinde araçla Ankara’dan İzmir’e etil alkol sevkiyatı yapıldığının tespit edilmesi üzerine bir araca operasyon düzenlendi.Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 550 bin lira olan 5 ton etil alkol ele geçirilirken, aracın sürücüsü H.M. ile yanında bulunan C.M. gözaltına alındı.

