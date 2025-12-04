Yılbaşı öncesi 81 ilde sahte alkol operasyonu: 169 şüpheliye adli işlem

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/yilbasi-oncesi-81-ilde-sahte-alkol-operasyonu-169-supheliye-adli-islem-1101533638.html

04.12.2025

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı öncesi sahte içki kaynaklı zehirlenmelerin önüne geçmek amacıyla 81 ilde geniş kapsamlı sahte alkol operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Operasyon polis ekipleri tarafından dün eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.169 şüpheli hakkında adli i̇şlem başlatıldıYerlikaya, operasyonlarda toplam 169 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Denetimlerin, özellikle sahte içki üretimi ve kaçak içki ticaretinin yoğunlaştığı dönemlerde artırıldığı vurgulandı.On binlerce şişe kaçak i̇çki ele geçirildiBakan Yerlikaya, operasyonlarda ele geçirilen ürünlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:Ayrıca 12 yasa dışı imalathane deşifre edildi ve kapatıldı.Son 1 ayda 528 şüpheliye i̇şlem yapıldıYerlikaya, son bir ayda yürütülen operasyonların bilançosunu da paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:"Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımız koordinesinde, il emniyet müdürlükleri KOM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu son 1 aydır devam eden operasyonlarımızda 151 bin 800 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 91 bin 100 litre etil alkol ile 10 bin 448 litre kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirdik. 29 yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre ettik. 528 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

