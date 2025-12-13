https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/istanbulda-saglik-skandali-kacak-mezbahada-at-ve-esek-kesildigi-iddia-edildi-1101772211.html
İstanbul'da sağlık skandalı: Kaçak mezbahada at ve eşek kesildiği iddia edildi
İstanbul'da sağlık skandalı: Kaçak mezbahada at ve eşek kesildiği iddia edildi
İstanbul Ataşehir'de kaçak bir mezbahada at ve eşek kesildiği iddia edildi. İki kişi gözaltına alındı.
İstanbul Ataşehir’de belediye zabıta ekiplerinin kaçak bir mezbahaya baskın düzenledi. Mezbahada at ve eşek kesildiği, bu etlerin de piyasaya kilosu 250 liradan satıldığı iddia edildi. İki kişi gözaltına alındı. At ve eşek etini piyasaya sürüyorlar iddiasıSözcü'nün haberine göre, İstanbul Ataşehir'de kaçak bir mezbahada at ve eşeklerin kesilerek piyasaya sürüldüğü öğrenildi. Ataşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin düzenlediği baskında, kesimde kullanılan aletler tespit edildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, kesilen hayvan etlerinin kilosu 250 TL’den satılarak piyasaya sürüldüğü belirlendi. Kayıt dışı şekilde faaliyet gösteren mezbahanenin uzun süredir çalıştığı iddia edildi. Hepimizin sofrasına girmiş olabilirİstanbul'un orta yerinde akıl almaz bir durum yaşandığını belirten ve olay yerine giden avukat Burcu Öner, "Şahsın yanında çalışan kişi, ‘atları kesiyoruz ve satıyoruz’ diyerek bunu açıkça ifade etti. Burada hem insan ve çevre sağlığı tehlikeye atılıyor hem de hayvana sistematik bir işkence söz konusu. Bu bir kişinin işi değil, suç işlemek amacıyla kurulmuş bir yapı var. Avukat olarak şikâyetçi oldum ve bu işin peşini bırakmayacağız. Bu etler hepimizin sofrasına girmiş olabilir. Bu nedenle sorumluların en ağır şekilde yargılanmasını istiyoruz” dedi.“
