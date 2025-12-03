https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/yolcu-otobusunun-bagajinda-tasinan-275-kilogram-et-ve-kofteye-el-konuldu-1101507669.html
Yolcu otobüsünün bagajında taşınan 275 kilogram et ve köfteye el konuldu
Antalya’da Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve terminal güvenlik görevlileri, rutin denetimleri sırasında Kütahya’dan gelen bir yolcu otobüsünün bagajında uygunsuz koşullarda taşınan kilolarca kaçak et buldu. Kontrollerde, soğuk zincire uygun olmayan şekilde paketlenen 270 kilogram kırmızı et ve 5 kilogram köfte tespit edildi.
Soğuk zincir ve menşei şartları yerine getirilmemiş
Bagajdan çıkan ürünlerin menşei ve damga bilgisi bulunmadığı, ayrıca soğuk zincir kurallarına tamamen aykırı olarak taşındığı belirlendi. Kaçak taşımanın, hem tüketici sağlığını hem de şehir içi gıda güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiği vurgulandı.
Ürünler Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi
Ele geçirilen toplam 275 kilogram et ürünü, incelenmek üzere Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yapılacak laboratuvar kontrollerinin ardından ürünlerin hayvan tüketimine uygun olup olmadığına karar verilecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etlerin hayvan tüketimine uygun bulunması halinde ürünler Antalya Doğal Yaşam Parkı’na gönderilecek. Sağlıksız olduğu tespit edilirse ürünler imha edilecek.
Otobüs firmasına çoklu kanundan ceza verildi
Uygunsuz taşıma yapan otobüs firmasına; Kabahatler Kanunu, Karayolları Taşıma Kanunu ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulandı.