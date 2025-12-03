Türkiye
Yolcu otobüsünün bagajında taşınan 275 kilogram et ve köfteye el konuldu
Yolcu otobüsünün bagajında taşınan 275 kilogram et ve köfteye el konuldu
Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Kütahya'dan gelen bir yolcu otobüsünün bagajında, soğuk zincire aykırı şekilde taşınan ve menşei bulunmayan 270... 03.12.2025
Yolcu otobüsünün bagajında taşınan 275 kilogram et ve köfteye el konuldu

14:20 03.12.2025
Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Kütahya’dan gelen bir yolcu otobüsünün bagajında, soğuk zincire aykırı şekilde taşınan ve menşei bulunmayan 270 kilogram kırmızı et ile 5 kilogram köfte ele geçirildi. Kaçak ürünler Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edilirken otobüs firmasına çeşitli kanunlar kapsamında idari para cezası uygulandı.
Antalya’da Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve terminal güvenlik görevlileri, rutin denetimleri sırasında Kütahya’dan gelen bir yolcu otobüsünün bagajında uygunsuz koşullarda taşınan kilolarca kaçak et buldu. Kontrollerde, soğuk zincire uygun olmayan şekilde paketlenen 270 kilogram kırmızı et ve 5 kilogram köfte tespit edildi.

Soğuk zincir ve menşei şartları yerine getirilmemiş

Bagajdan çıkan ürünlerin menşei ve damga bilgisi bulunmadığı, ayrıca soğuk zincir kurallarına tamamen aykırı olarak taşındığı belirlendi. Kaçak taşımanın, hem tüketici sağlığını hem de şehir içi gıda güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiği vurgulandı.

Ürünler Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi

Ele geçirilen toplam 275 kilogram et ürünü, incelenmek üzere Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yapılacak laboratuvar kontrollerinin ardından ürünlerin hayvan tüketimine uygun olup olmadığına karar verilecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etlerin hayvan tüketimine uygun bulunması halinde ürünler Antalya Doğal Yaşam Parkı’na gönderilecek. Sağlıksız olduğu tespit edilirse ürünler imha edilecek.

Otobüs firmasına çoklu kanundan ceza verildi

Uygunsuz taşıma yapan otobüs firmasına; Kabahatler Kanunu, Karayolları Taşıma Kanunu ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulandı.
