İran: Silahlı kuvvetlerimiz modern teknoloji alanında söz söyleyecek güce ulaştı

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Cihanşahi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin füze, İHA, yapay zeka ve lazer teknolojilerinde operasyonel... 13.12.2025, Sputnik Türkiye

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Cihanşahi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin modern teknoloji alanında belirli bir güce eriştiğini belirtti. İran resmi ajansı IRNA’nın aktardığına göre Cihanşahi, Kara Kuvvetleri Güneydoğu Bölge Karargahı Komutanı’nın göreve başlama töreninde konuştu.İran Ordusu’nun teknolojik olarak gelişmiş silahlara sahip olduğunu vurgulayan Cihanşahi, İsrail ile yaşanan çatışma sürecine değinerek, “Savaşta askeri ve teknolojik manada, özellikle füze ve insansız hava araçları alanında operasyonel bağımsızlığa sahiptik. Bu bağımsızlığımızı teknolojimizin yerli olması sayesinde elde ettik. Silahlı kuvvetlerimiz yapay zeka, kuantum, İHA ve lazer gibi modern teknoloji alanında söz söyleyecek güce ulaştı” ifadelerini kullandı.Cihanşahi, İsrail’in 12 günlük çatışma sürecinde yabancı hava savunma sistemlerini hedef aldığını ancak yerli üretim hava savunma unsurlarının çatışmanın son gününe kadar görevlerini başarıyla yerine getirdiğini dile getirdi.'İran zorbalığa boyun eğmemiştir'Silahlı kuvvetlerin kullandığı araç ve ekipmanların yenilenmesi konusunda yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyleyen Cihanşahi, Hürmüz Boğazı’nı kontrol eden gücün, aynı zamanda dünya enerji ekonomisinin nabzını da kontrol edeceğini ifade etti.ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına da değinen Cihanşahi, bu saldırıların nükleer altyapıyı yok etme hedefine ulaşamadığını savundu. İran’ın coğrafi konumuna dikkat çeken Cihanşahi, “İran hem Rusya’ya hem de Çin’e oldukça yakındır. Ülkemiz dünya enerji hattının merkezinde yer alıyor. Bu nedenle sömürgeci ülkeler ya İran’ı kontrol altına almak ya da İran ile işbirliği yapmak zorundadır. İran zorbalığa boyun eğmemiştir” dedi.İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan süreçİsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli kentlerinde nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı, bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.İsrail’e açık destek veren ABD, 22 Haziran’da İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki üç nükleer tesisine saldırı düzenlemişti. İran ise bu saldırıya misilleme olarak 23 Haziran’da ABD’nin Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’nü hedef almıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran’da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

