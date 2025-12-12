Türkiye
Trump: İran gerçekten etkisiz hale getirilmemiş olsaydı, bölgede anlaşma yapmak mümkün olmazdı
Trump: İran gerçekten etkisiz hale getirilmemiş olsaydı, bölgede anlaşma yapmak mümkün olmazdı
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de 'sürekli ihlale uğrayan' ateşkese varılmasının, İran'ın nükleer tesislerinin hedef alınmasına bağladı. Ayrıca Trump, İran'a... 12.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-12T04:20+0300
2025-12-12T04:20+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101141691_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_923575c600556c62220fdd4d5dd776d8.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de sağlanan ateşkesin ancak İran'ın nükleer kapasitesinin 'ortadan kaldırılmasından' sonra mümkün olduğunu savundu. Ayrıca Trump, bu noktada Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar gibi ülkeleri işaret etti.Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:'İran fırsatı kaçırdı'Aynı zamanda Trump, İran'a saldırıdan önce bu ülke ile anlaşma yapmaya 'makul seviyede' yakın olduklarını söyleyerek, şöyle konuştu:İran'ın anlaşma yapmaması durumunda bu ülkenin nükleer çalışmalarını 'bir kez daha yok edeceklerini' ve İsrail'e İran konusunda çok yardım ettiklerini de vurgulayan Trump, bu yardımlara devam edeceklerinin altını çizdi.
04:20 12.12.2025
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Donald Trump
© AP Photo / Evan Vucci
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de 'sürekli ihlale uğrayan' ateşkese varılmasının, İran'ın nükleer tesislerinin hedef alınmasına bağladı. Ayrıca Trump, İran'a saldırıdan önce bu ülke ile anlaşma yapmaya 'makul seviyede' yakın olduklarını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de sağlanan ateşkesin ancak İran'ın nükleer kapasitesinin 'ortadan kaldırılmasından' sonra mümkün olduğunu savundu. Ayrıca Trump, bu noktada Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar gibi ülkeleri işaret etti.
Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:

Gazze konusunda çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ortadoğu'da şu anda gerçek bir barış var. 59 ülke bunu destekliyor, bu daha önce hiç olmamıştı.

Barışı mümkün kılan şey şu oldu, herkes İran'dan korkuyordu ama artık İran'dan korkmuyorlar.

İran gerçekten etkisiz hale getirilmemiş olsaydı, bölge ülkelerinin anlaşma yapması mümkün olmazdı.

'İran fırsatı kaçırdı'

Aynı zamanda Trump, İran'a saldırıdan önce bu ülke ile anlaşma yapmaya 'makul seviyede' yakın olduklarını söyleyerek, şöyle konuştu:
O zaman anlaşma yapsalardı şimdi çok daha iyi durumda olurlardı. Harika bir anlaşma yapabilirlerdi ama bu fırsatı kaçırdılar. Eminim geri dönmeye çalışacaklardır. Çok yetenekli insanlar. Belki de füze programlarını oldukça hızlı bir şekilde geri getireceklerdir ancak geri dönmeleri uzun zaman alacak
İran'ın anlaşma yapmaması durumunda bu ülkenin nükleer çalışmalarını 'bir kez daha yok edeceklerini' ve İsrail'e İran konusunda çok yardım ettiklerini de vurgulayan Trump, bu yardımlara devam edeceklerinin altını çizdi.
