https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/trump-iran-gercekten-etkisiz-hale-getirilmemis-olsaydi-bolgede-anlasma-yapmak-mumkun-olmazdi-1101728821.html
Trump: İran gerçekten etkisiz hale getirilmemiş olsaydı, bölgede anlaşma yapmak mümkün olmazdı
Trump: İran gerçekten etkisiz hale getirilmemiş olsaydı, bölgede anlaşma yapmak mümkün olmazdı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de 'sürekli ihlale uğrayan' ateşkese varılmasının, İran'ın nükleer tesislerinin hedef alınmasına bağladı. Ayrıca Trump, İran'a... 12.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-12T04:20+0300
2025-12-12T04:20+0300
2025-12-12T04:20+0300
dünya
ortadoğu
abd
donald trump
i̇ran
gazze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101141691_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_923575c600556c62220fdd4d5dd776d8.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de sağlanan ateşkesin ancak İran'ın nükleer kapasitesinin 'ortadan kaldırılmasından' sonra mümkün olduğunu savundu. Ayrıca Trump, bu noktada Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar gibi ülkeleri işaret etti.Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:'İran fırsatı kaçırdı'Aynı zamanda Trump, İran'a saldırıdan önce bu ülke ile anlaşma yapmaya 'makul seviyede' yakın olduklarını söyleyerek, şöyle konuştu:İran'ın anlaşma yapmaması durumunda bu ülkenin nükleer çalışmalarını 'bir kez daha yok edeceklerini' ve İsrail'e İran konusunda çok yardım ettiklerini de vurgulayan Trump, bu yardımlara devam edeceklerinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/trump-yineledi-cok-yakinda-karada-da-saldiri-baslayacak-1101728703.html
i̇ran
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101141691_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_19bd7edf5117476f5cfcb7be0b43f9d2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, abd, donald trump, i̇ran, gazze
ortadoğu, abd, donald trump, i̇ran, gazze
Trump: İran gerçekten etkisiz hale getirilmemiş olsaydı, bölgede anlaşma yapmak mümkün olmazdı
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de 'sürekli ihlale uğrayan' ateşkese varılmasının, İran'ın nükleer tesislerinin hedef alınmasına bağladı. Ayrıca Trump, İran'a saldırıdan önce bu ülke ile anlaşma yapmaya 'makul seviyede' yakın olduklarını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de sağlanan ateşkesin ancak İran'ın nükleer kapasitesinin 'ortadan kaldırılmasından' sonra mümkün olduğunu savundu. Ayrıca Trump, bu noktada Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar gibi ülkeleri işaret etti.
Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:
Gazze konusunda çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ortadoğu'da şu anda gerçek bir barış var. 59 ülke bunu destekliyor, bu daha önce hiç olmamıştı.
Barışı mümkün kılan şey şu oldu, herkes İran'dan korkuyordu ama artık İran'dan korkmuyorlar.
İran gerçekten etkisiz hale getirilmemiş olsaydı, bölge ülkelerinin anlaşma yapması mümkün olmazdı.
Aynı zamanda Trump, İran'a saldırıdan önce bu ülke ile anlaşma yapmaya 'makul seviyede' yakın olduklarını söyleyerek, şöyle konuştu:
O zaman anlaşma yapsalardı şimdi çok daha iyi durumda olurlardı. Harika bir anlaşma yapabilirlerdi ama bu fırsatı kaçırdılar. Eminim geri dönmeye çalışacaklardır. Çok yetenekli insanlar. Belki de füze programlarını oldukça hızlı bir şekilde geri getireceklerdir ancak geri dönmeleri uzun zaman alacak
İran'ın anlaşma yapmaması durumunda bu ülkenin nükleer çalışmalarını 'bir kez daha yok edeceklerini' ve İsrail'e İran konusunda çok yardım ettiklerini de vurgulayan Trump, bu yardımlara devam edeceklerinin altını çizdi.