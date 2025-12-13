https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/ingiltere-krali-charlestan-saglik-durumu-aciklamasi-kanser-tedavisi-azaltilacak-1101766659.html
İngiltere Kralı Charles’tan sağlık durumu açıklaması: Kanser tedavisi azaltılacak
İngiltere Kralı Charles’tan sağlık durumu açıklaması: Kanser tedavisi azaltılacak
İngiltere Kralı Charles, kanser tedavisinin olumlu yanıt verdiğini ve yeni yılda tedavi sıklığının azaltılacağını açıkladı. Şubat 2024'te kanser teşhisinin... 13.12.2025, Sputnik Türkiye
İngiltere Kralı Charles, kanser tedavisinin olumlu ilerlediğini ve yeni yılda tedavi programının azaltılacağını duyurdu. Kral Charles, Stand Up To Cancer kampanyası kapsamında kaydedilen video mesajında, erken teşhis ve etkili müdahalenin tedavi sürecinde belirleyici rol oynadığını söyledi.Şubat 2024’te kanser teşhisi aldığını açıklayan Kral Charles, bu mesajla birlikte sağlık durumuna ilişkin şimdiye kadarki en kapsamlı güncellemeyi paylaşmış oldu. Kanserin türü kamuoyuna açıklanmazken, tedavi ve düzenli kontrollerin devam edeceği belirtildi.Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Kral Charles'ın tedaviye “son derece iyi yanıt verdiği” ve sürecin “önleyici bir aşamaya” geçirileceği ifade edildi. Tedavi sıklığının önemli ölçüde azaltılacağı belirtilirken, Kral’ın tamamen iyileştiği ya da hastalığın remisyona girdiği yönünde bir değerlendirme yapılmadı.Kral Charles mesajında, “Erken teşhis, etkili müdahale ve doktorların talimatlarına uyum sayesinde yeni yılda kanser tedavisi programım azaltılabilecek” ifadelerini kullandı. Kendi deneyiminden yola çıkarak erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurgulayan Charles, kanser taramalarına katılım çağrısı yaptı.Kral Charles, Mart 2025'te gördüğü tedavinin yan etkileri nedeniyle bir süreliğine hastaneye kaldırılmıştı.
