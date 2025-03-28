https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/ingiltere-krali-charles-kanser-tedavisinin-yan-etkileri-nedeniyle-hastaneye-kaldirildi-1094933095.html
İngiltere Kralı Charles, kanser tedavisinin yan etkileri nedeniyle hastaneye kaldırıldı
İngiltere Kralı Charles, kanser tedavisinin yan etkileri nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral Charles, kanser tedavisinin yan etkileri nedeniyle bugün hastaneye kaldırıldı. Kısa süreli hastanede... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T00:43+0300
2025-03-28T00:43+0300
2025-03-28T00:58+0300
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İngiltere Kralı III. Charles, kanser tedavisinin yan etkileri nedeniyle hastanede gözlem altına alındı.Charles, Şubat 2023'te doktorları tarafından prostat tedavisi sonrası yapılan testlerde kanser teşhisi konulmasının ardından tedavi görüyordu. Hastanede kısa süre gözlem altında tutulan ardından taburcu edilen Kral Charles'ın Cuma günü Birmingham'da yapacağı 4 kamu etkinliğinin iptal edildiği açıklandı.Saray kaynakları kanserin türü ve tedavi detayları hakkında bilgi paylaşmamaya devam ederken 76 yaşındaki Charles'ın sağlık durumunun yakından takip edildiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/vatikan-devlet-sekreteri-papanin-yonetime-donecegini-acikladi-eskisi-gibi-degil-1094932404.html
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kral charles, i̇ngiltere kralı 3. charles, kral 3. charles, i̇ngiltere, i̇ngiltere savunma bakanlığı
kral charles, i̇ngiltere kralı 3. charles, kral 3. charles, i̇ngiltere, i̇ngiltere savunma bakanlığı
İngiltere Kralı Charles, kanser tedavisinin yan etkileri nedeniyle hastaneye kaldırıldı
00:43 28.03.2025 (güncellendi: 00:58 28.03.2025)
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral Charles, kanser tedavisinin yan etkileri nedeniyle bugün hastaneye kaldırıldı. Kısa süreli hastanede gözlem altında tutulan Charles'ın evine döndüğü açıklandı.
İngiltere Kralı III. Charles, kanser tedavisinin yan etkileri nedeniyle hastanede gözlem altına alındı.
Charles, Şubat 2023'te doktorları tarafından prostat tedavisi sonrası yapılan testlerde kanser teşhisi konulmasının ardından tedavi görüyordu. Hastanede kısa süre gözlem altında tutulan ardından taburcu edilen Kral Charles'ın Cuma günü Birmingham'da yapacağı 4 kamu etkinliğinin iptal edildiği açıklandı.
Saray kaynakları kanserin türü ve tedavi detayları hakkında bilgi paylaşmamaya devam ederken 76 yaşındaki Charles'ın sağlık durumunun yakından takip edildiği ifade edildi.