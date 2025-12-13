https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/hindistanda-messi-krizi-unlu-futbolcuyu-goremeyen-hayranlar-ortaligi-birbirine-katti--1101774258.html

Hindistan'da Messi 'krizi': Ünlü futbolcuyu göremeyen hayranlar ortalığı birbirine kattı

Hindistan'da Messi 'krizi': Ünlü futbolcuyu göremeyen hayranlar ortalığı birbirine kattı

Sputnik Türkiye

Lionel Messi’nin Hindistan turu kapsamında Kolkata’da katıldığı etkinlik, beklentilerin karşılanmaması üzerine protestoya dönüştü. Kısa sürede alandan ayrılan... 13.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-13T15:27+0300

2025-12-13T15:27+0300

2025-12-13T15:31+0300

dünya

messi

dünya kupası

hindistan

lionel messi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0d/1101773944_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_99573c256690851fcf93d179c7f21871.jpg

Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin Hindistan’daki tanıtım turu sırasında Kolkata’da düzenlenen etkinlikte gerginlik yaşandı. Salt Lake Stadyumu’nda binlerce taraftarın katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon, Messi’nin beklenenden kısa süre sahada kalmasının ardından protestoya sahne oldu.Yerel basının aktardığına göre, hayranlar Messi’yi yakından görebilmek için 12 bin rupiye (yaklaşık 5700 Türk Lirası) varan bilet ücretleri ödedi. Ancak dünyaca ünlü futbolcunun, etrafı yoğun güvenlik ve davetlilerle çevrili şekilde sahada kısa bir tur atmasının ardından yaklaşık 20 dakika içinde alandan ayrılması, bazı taraftarların tepkisine yol açtı.Messi’nin güvenlik gerekçesiyle erken ayrılmasının ardından kalabalığın bir bölümü sahaya girerek pankartları ve çadırları tahrip etti. Görgü tanıklarına göre bazı taraftarlar plastik koltuklar ve su şişeleri fırlattı. Olaylara polis ve güvenlik ekipleri müdahale etti.Başbakan özür diledi, soruşturma başlatılacağını açıkladıBatı Bengal Eyaleti Başbakanı Mamata Banerjee, yaşananlardan “derin üzüntü ve rahatsızlık” duyduğunu belirterek hem Messi’den hem de spor kamuoyundan özür diledi. Banerjee, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve sorumluların tespit edileceğini açıkladı.Hindistan turu olaylı başladıMessi, “GOAT Tour” adı verilen tanıtım gezisi kapsamında Hindistan’ın Kolkata, Hyderabad, Mumbai ve Yeni Delhi kentlerini ziyaret ediyor. Turun ilk durağında, Kolkata’da 27 günde 45 kişilik bir ekip tarafından hazırlanan yaklaşık 21 metre yüksekliğindeki Messi heykeli tanıtıldı. Ancak güvenlik gerekçeleriyle heykelin açılışı sanal ortamda yapıldı.Stadyumdaki birçok taraftar, Messi’nin kısa süreli görünmesine tepki gösterdi. ANI haber ajansına konuşan bir taraftar, “12 bin rupi ödedik ama yüzünü bile doğru düzgün göremedik” ifadelerini kullandı. Press Trust of India’ya konuşan başka bir hayran ise bir aylık maaşına denk gelen ücret ödediğini belirterek organizasyonu eleştirdi.2022 Dünya Kupası’nı kazanan ve sekiz kez Ballon d’Or ödülüne layık görülen Messi’nin, etkinlikte kısa bir gösteri maçı yapması beklendiği ancak bunun gerçekleşmediği bildirildi. Yetkililer, benzer olayların tekrar yaşanmaması için organizasyon ve güvenlik önlemlerinin gözden geçirileceğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/messi-icin-galatasaray-iddiasi-unlu-menajerden-dikkat-ceken-aciklama-1101074055.html

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

messi, dünya kupası, hindistan, lionel messi