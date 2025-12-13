https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/hacizden-mal-kacirmaya-4-yil-hapis-cezasi-geliyor-1101773725.html

Hacizden mal kaçırmaya 4 yıl hapis cezası geliyor

Adalet Bakanlığı Cebri İcra Kanunu'nda yeni düzenleme hazırladı. Buna göre hacizden mal kaçıranlara verilen hapis ve para cezaları artırılacak. 13.12.2025, Sputnik Türkiye

Adalet Bakanlığı, borçluların malvarlığını kasten eksiltmesini caydırmak için Cebri İcra Kanunu’nda yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Buna göre, hapis ve adli para cezaları artırılacak, taşınır ve taşınmaz haksız tasarrufa ağır yaptırımlar gelecek.4 yıla kadar hapis cezasıTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, borçlu; haciz veya taşınır rehnin (eşya, hayvan gibi) paraya çevrilmesi yoluyla alacaklısını zarara uğratmak maksadıyla malvarlığını kasten eksiltirse, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.Taslakta ‘Malvarlığının tamamen veya kısmen mülkiyetinden çıkarılması, malvarlığının yok edilmesi veya değerinin azaltılması, malvarlığının muvazaa yoluyla başkasının uhdesine geçirilmesi ve gerçeğe aykırı borç ikrarında bulunulması’ malvarlığının kasten eksiltildiği hâller arasında yer alıyor.Taslakta, malvarlığının kasten eksiltilmesi suçunu işleyen failin cezalandırılabilmesi, alacaklının kesin aciz belgesi alması (icra memuru tarafından alacaklıya verilen belge) veya alacağını alamadığını ispat etmesi şartına bağlanıyor.Alacaklıya zarar vermek isteyenlere 5 yıl hapis Taşınmaz rehni kapsamında bulunan ve tapuda yer almayan eklentileri (su deposu, garaj, elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının bulunduğu bölümler, kömürlük ve tuvalet gibi bölümler) alacaklıya zarar vermek kastıyla taşınmaz dışına çıkaranlara ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

