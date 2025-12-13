Türkiye
Habertürk TV satıldı mı? TMSF'den açıklama
Habertürk TV satıldı mı? TMSF'den açıklama
Habertürk TV satıldı mı? TMSF'den açıklama
TMSF, mahkeme kararıyla kayyum olarak görevlendirildiği Habertürk TV'nin satıldığına ilişkin sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını... 13.12.2025
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Habertürk TV’nin satıldığı yönündeki sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız olduğu net ifadelerle duyuruldu.TMSF’den yapılan açıklamada, Fon’un mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Habertürk TV’nin satıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:“TMSF, ilgili mevzuat çerçevesinde bütün satış işlemlerini ilan edilmek suretiyle gerçekleştirmektedir. Sosyal medyadaki spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve TMSF'nin internet sitesindeki satış ilanlarının takip edilmesi önemle rica olunur.”Açıklamada, kamuoyunun yalnızca TMSF’nin resmi internet sitesinde yer alan duyuru ve ilanları esas alması gerektiği vurgulandı. Sosyal medya üzerinden yayılan doğrulanmamış bilgilerin yanıltıcı olduğuna dikkat çekildi.Mehmet Akif Ersoy tutuklanmıştıÖte yandan Habertürk TV Eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandığı bilgisi de kamuoyuna yansımıştı.
14:10 13.12.2025 (güncellendi: 14:11 13.12.2025)
TMSF, mahkeme kararıyla kayyum olarak görevlendirildiği Habertürk TV’nin satıldığına ilişkin sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Fon, satış işlemlerinin yalnızca mevzuat kapsamında ve ilan yoluyla yapıldığını vurgulayarak spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Habertürk TV’nin satıldığı yönündeki sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız olduğu net ifadelerle duyuruldu.
TMSF’den yapılan açıklamada, Fon’un mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Habertürk TV’nin satıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“TMSF, ilgili mevzuat çerçevesinde bütün satış işlemlerini ilan edilmek suretiyle gerçekleştirmektedir. Sosyal medyadaki spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve TMSF'nin internet sitesindeki satış ilanlarının takip edilmesi önemle rica olunur.”
Açıklamada, kamuoyunun yalnızca TMSF’nin resmi internet sitesinde yer alan duyuru ve ilanları esas alması gerektiği vurgulandı. Sosyal medya üzerinden yayılan doğrulanmamış bilgilerin yanıltıcı olduğuna dikkat çekildi.

Mehmet Akif Ersoy tutuklanmıştı

Öte yandan Habertürk TV Eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandığı bilgisi de kamuoyuna yansımıştı.
