Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/gullunun-kizinin-avukatlari-davadan-cekildi-1101762412.html
Güllü'nün kızı adliyeye sevk edildi: Avukatlar davadan çekildi
Güllü'nün kızı adliyeye sevk edildi: Avukatlar davadan çekildi
Sputnik Türkiye
Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada, 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına... 12.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-12T22:36+0300
2025-12-12T22:59+0300
türki̇ye
güllü
dava
cinayet
cinayet büro amirliği
faili meçhul cinayet
cinayet masası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101211258_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3461281f772959716b3a691bb0d9eb0f.jpg
Güllü mahlasıyla tanınan Gül Tut’un 26 Eylül’de 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu adliyeye sevk edildi.Şüpheli Gülter’in avukatları 'yeterli şüphe oluştuğunu' ve Güllü’nün manevi mirasına saygı gerekçesiyle dosyadan çekildiklerini açıkladı.Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, adliyeye getirildiği sırada gazetecilerin “Cinayeti siz mi işlediniz?” sorusuna “Hayır, illaki gerçekler bir gün ortaya çıkacak” yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/sarkici-gullu-sorusturmasinda-yeni-gelisme-adli-tip-kurumu-raporu-cikti-1100087924.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101211258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7bad57076bd2e8915a23066dd5cb06bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
güllü, dava, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası
güllü, dava, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası

Güllü'nün kızı adliyeye sevk edildi: Avukatlar davadan çekildi

22:36 12.12.2025 (güncellendi: 22:59 12.12.2025)
© AA / Sıtkı YıldızTuğyan Ülkem Gülter
Tuğyan Ülkem Gülter - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
© AA / Sıtkı Yıldız
Abone ol
Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada, 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatları dosyadan çekildi.
Güllü mahlasıyla tanınan Gül Tut’un 26 Eylül’de 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu adliyeye sevk edildi.
Şüpheli Gülter’in avukatları 'yeterli şüphe oluştuğunu' ve Güllü’nün manevi mirasına saygı gerekçesiyle dosyadan çekildiklerini açıkladı.
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, adliyeye getirildiği sırada gazetecilerin “Cinayeti siz mi işlediniz?” sorusuna “Hayır, illaki gerçekler bir gün ortaya çıkacak” yanıtını verdi.
Güllü sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2025
YAŞAM
Şarkıcı Güllü soruşturmasında yeni gelişme: Adli Tıp Kurumu raporu çıktı
10 Ekim, 14:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала