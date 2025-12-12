https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/gullunun-kizinin-avukatlari-davadan-cekildi-1101762412.html

Güllü'nün kızı adliyeye sevk edildi: Avukatlar davadan çekildi

Güllü'nün kızı adliyeye sevk edildi: Avukatlar davadan çekildi

Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada, 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına... 12.12.2025, Sputnik Türkiye

Güllü mahlasıyla tanınan Gül Tut’un 26 Eylül’de 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu adliyeye sevk edildi.Şüpheli Gülter’in avukatları 'yeterli şüphe oluştuğunu' ve Güllü’nün manevi mirasına saygı gerekçesiyle dosyadan çekildiklerini açıkladı.Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, adliyeye getirildiği sırada gazetecilerin “Cinayeti siz mi işlediniz?” sorusuna “Hayır, illaki gerçekler bir gün ortaya çıkacak” yanıtını verdi.

