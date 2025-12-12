https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/gullunun-kizinin-avukatlari-davadan-cekildi-1101762412.html
Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada, 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına... 12.12.2025, Sputnik Türkiye
Güllü mahlasıyla tanınan Gül Tut’un 26 Eylül’de 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu adliyeye sevk edildi.Şüpheli Gülter’in avukatları 'yeterli şüphe oluştuğunu' ve Güllü’nün manevi mirasına saygı gerekçesiyle dosyadan çekildiklerini açıkladı.Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, adliyeye getirildiği sırada gazetecilerin “Cinayeti siz mi işlediniz?” sorusuna “Hayır, illaki gerçekler bir gün ortaya çıkacak” yanıtını verdi.
Güllü'nün kızı adliyeye sevk edildi: Avukatlar davadan çekildi
22:36 12.12.2025 (güncellendi: 22:59 12.12.2025)
Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada, 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatları dosyadan çekildi.
Güllü mahlasıyla tanınan Gül Tut’un 26 Eylül’de 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu adliyeye sevk edildi.
Şüpheli Gülter’in avukatları 'yeterli şüphe oluştuğunu' ve Güllü’nün manevi mirasına saygı gerekçesiyle dosyadan çekildiklerini açıkladı.
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, adliyeye getirildiği sırada gazetecilerin “Cinayeti siz mi işlediniz?” sorusuna “Hayır, illaki gerçekler bir gün ortaya çıkacak” yanıtını verdi.