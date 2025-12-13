https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/galatasaraylilara-kotu-haber-ugurcan-cakir-sahalardan-uzak-kalacak-1101775483.html
Galatasaraylılara kötü haber: Uğurcan Çakır sahalardan uzak kalacak
Galatasaray'ın genç kalecisi Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçında sakatlanmıştı. Genç kalecinin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. 13.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-13T17:05+0300
Şampiyonlar Ligi'nde Monaco maçında sakatlanan Galatasaray'ın genç kalecisi Uğurcan Çakır'ın durumu belli oldu. Çakır'ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor. Yedek kalecilere yerini bıraktıSözcü'nün haberine göre, sarı kırmızılı takımın teknik direktör Okan Buruk, Monaco maçı sonrası yaptığı açıklamada Uğurcan'ın üst adalesinde problem olduğunu belirterek, "Antalyaspor maçında bizimle olamayacak" demişti. Buruk, kesin durumun İstanbul'da çekilecek MR sonrası netleşeceğini aktarmıştı. Antalyaspor maçı kafilesine dahil edilmeyen milli kalecinin MR sonuçları belli oldu. Uğurcan Çakır'ın tedavisinin 2-3 hafta sürmesi öngörülüyor. Bu süre zarfında Galatasaray kalesi, tecrübeli yedek kalecilere emanet edilecek.Öte yandan Galatasaray sağlık heyetinin, yoğun bir tedavi programı uygulayarak Uğurcan Çakır'ı öngörülen süreden daha erken sahaya döndürmek için seferber olduğu öğrenildi.
