https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/cocuklara-yedireceklerdi-sagliksiz-kosullarda-uretilen-10-tona-yakin-jelibon-ve-sekerleme-yakalandi-1101768217.html
Çocuklara yedireceklerdi: Sağlıksız koşullarda üretilen 10 tona yakın jelibon ve şekerleme yakalandı
Çocuklara yedireceklerdi: Sağlıksız koşullarda üretilen 10 tona yakın jelibon ve şekerleme yakalandı
Sputnik Türkiye
Esenyurt'ta bir şekerleme atölyesine yapılan baskında hijyenik olmayan koşullarda üretilen 9 ton 40 0 kilo jelibon ve şekerleme imha edildi. 13.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-13T11:13+0300
2025-12-13T11:13+0300
2025-12-13T11:13+0300
türki̇ye
esenyurt
esenyurt belediyesi
zabıta
kaçak
jelibon
denetim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0d/1101768378_22:0:1419:786_1920x0_80_0_0_fd3e761584069406cc6c4f5b3dbc1e10.png
Esenyurt'ta bir şekerleme atölyesine yapılan giden zabıta ekipleri sağlıksız şartlarda üretildiği ve paketlendiği tespit edilen 9 ton 400 kilogram jelibon ve çeşitli şekerleme ürünü tespit etti. Atölyenin herhangi bir izni ve ruhsatının da olmadığı tespit edildi. Çocuklara satacaklardıEsenyurt Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi 18. Sokak'ta bulunan bir işletmeyle ilgili gelen ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan denetimde, ruhsatsız iş yerinde üretim ve paketleme işlemlerinin tamamen hijyenik olmayan koşullarda gerçekleştirildiğinin tespit edilmesinin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de incelemeye dahil edildi.Sağlıksız koşullarda üretim Yetkililer, işletmenin herhangi bir resmi izin veya onaya sahip olmadığını, kullanılan üretim ve depolama alanlarının ise sağlık standartlarından uzak olduğunu belirledi.Gıda mühendisleri eşliğinde yapılan kontrollerde, özellikle çocukların tükettiği jelibon ve çeşitli şekerlemelerin uygunsuz ortamda paketlendiği saptandı.9 ton 400 kilo şekerleme imha edildiBunun üzerine toplam 9 ton 400 kilogram ürün için imha tutanağı düzenlendi.Zabıta ekiplerinin yaka kamerasınca kaydedilen görüntülerde, ürünlerin hijyenden uzak ortamlarda saklandığı ve paketlendiği görüldü. Belediye ekiplerince kamyonetlere yüklenen şekerlemeler, belediyenin çöp tesisine götürülerek imha edildi. Kaçak işletme ise mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/zabita-ekiplerinin-bogulacagim-les-gibi-kokuyor-dedigi-donerci-muhurlendi-1101738632.html
türki̇ye
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0d/1101768378_196:0:1244:786_1920x0_80_0_0_caec8cfcb64cc585018da7cdd88a858e.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
esenyurt, esenyurt belediyesi, zabıta, kaçak, jelibon, denetim
esenyurt, esenyurt belediyesi, zabıta, kaçak, jelibon, denetim
Çocuklara yedireceklerdi: Sağlıksız koşullarda üretilen 10 tona yakın jelibon ve şekerleme yakalandı
Esenyurt'ta bir şekerleme atölyesine yapılan baskında hijyenik olmayan koşullarda üretilen 9 ton 40 0 kilo jelibon ve şekerleme imha edildi.
Esenyurt'ta bir şekerleme atölyesine yapılan giden zabıta ekipleri sağlıksız şartlarda üretildiği ve paketlendiği tespit edilen 9 ton 400 kilogram jelibon ve çeşitli şekerleme ürünü tespit etti. Atölyenin herhangi bir izni ve ruhsatının da olmadığı tespit edildi.
Esenyurt Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi 18. Sokak'ta bulunan bir işletmeyle ilgili gelen ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan denetimde, ruhsatsız iş yerinde üretim ve paketleme işlemlerinin tamamen hijyenik olmayan koşullarda gerçekleştirildiğinin tespit edilmesinin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de incelemeye dahil edildi.
Sağlıksız koşullarda üretim
Yetkililer, işletmenin herhangi bir resmi izin veya onaya sahip olmadığını, kullanılan üretim ve depolama alanlarının ise sağlık standartlarından uzak olduğunu belirledi.
Gıda mühendisleri eşliğinde yapılan kontrollerde, özellikle çocukların tükettiği jelibon ve çeşitli şekerlemelerin uygunsuz ortamda paketlendiği saptandı.
9 ton 400 kilo şekerleme imha edildi
Bunun üzerine toplam 9 ton 400 kilogram ürün için imha tutanağı düzenlendi.
Zabıta ekiplerinin yaka kamerasınca kaydedilen görüntülerde, ürünlerin hijyenden uzak ortamlarda saklandığı ve paketlendiği görüldü. Belediye ekiplerince kamyonetlere yüklenen şekerlemeler, belediyenin çöp tesisine götürülerek imha edildi. Kaçak işletme ise mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.