Zabıtanın 'Boğulacağım, leş gibi kokuyor' dediği dönerci mühürlendi
Zabıtanın ‘Boğulacağım, leş gibi kokuyor’ dediği dönerci mühürlendi
Sputnik Türkiye
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekiplerinin denetiminde hijyen kurallarını hiçe sayan bir dönerci mühürlendi. Pişmiş ve çiğ tavukların aynı dolapta... 12.12.2025, Sputnik Türkiye
Hatay’da Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimleri kapsamında kent merkezinde faaliyet gösteren bir dönerciye baskın düzenledi. Denetimde, işletmede hijyen kurallarına uyulmadığı ve ciddi riskler bulunduğu tespit edildi.Pişmiş ve çiğ tavuklar aynı dolaptaZabıta ekipleri, işletmede pişmiş tavuklar ile pişmemiş tavukların aynı dolapta birlikte saklandığını belirledi. Bu durumun gıda güvenliğini açıkça ihlal ettiği tutanaklara yansıdı.İşletme sahibinin savunmasıBelediye ekiplerinin uyarıları üzerine işletme sahibi, durumu “Akşam dolaba koydum, maksimum 10 saat” sözleriyle savundu. Ancak yapılan kontroller, savunmanın hijyen ihlalini ortadan kaldırmadığını ortaya koydu.'Boğulacağım, leş gibi kokuyor'Denetim sırasında zabıta ekiplerinin “Boğulacağım, leş gibi kokuyor” ifadeleri kameraya yansıdı. Kayıtlar, işletmedeki ağır koku ve hijyen eksikliğini gözler önüne serdi.Ürünler imha edildi, işletme kapatıldıDenetim sonunda uygunsuz ürünler imha edilirken, söz konusu dönerci Kırıkhan Belediyesi encümeni kararıyla mühürlenerek kapatıldı. Belediye yetkilileri, denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.
Zabıtanın ‘Boğulacağım, leş gibi kokuyor’ dediği dönerci mühürlendi

11:43 12.12.2025
Abone ol
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekiplerinin denetiminde hijyen kurallarını hiçe sayan bir dönerci mühürlendi. Pişmiş ve çiğ tavukların aynı dolapta saklandığı işletmede "Boğulacağım, leş gibi kokuyor" sözleriyle kayda geçen ağır koku üzerine ürünler imha edildi, iş yeri encümen kararıyla kapatıldı.
Hatay’da Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimleri kapsamında kent merkezinde faaliyet gösteren bir dönerciye baskın düzenledi. Denetimde, işletmede hijyen kurallarına uyulmadığı ve ciddi riskler bulunduğu tespit edildi.

Pişmiş ve çiğ tavuklar aynı dolapta

Zabıta ekipleri, işletmede pişmiş tavuklar ile pişmemiş tavukların aynı dolapta birlikte saklandığını belirledi. Bu durumun gıda güvenliğini açıkça ihlal ettiği tutanaklara yansıdı.

İşletme sahibinin savunması

Belediye ekiplerinin uyarıları üzerine işletme sahibi, durumu “Akşam dolaba koydum, maksimum 10 saat” sözleriyle savundu. Ancak yapılan kontroller, savunmanın hijyen ihlalini ortadan kaldırmadığını ortaya koydu.

'Boğulacağım, leş gibi kokuyor'

Denetim sırasında zabıta ekiplerinin “Boğulacağım, leş gibi kokuyor” ifadeleri kameraya yansıdı. Kayıtlar, işletmedeki ağır koku ve hijyen eksikliğini gözler önüne serdi.

Ürünler imha edildi, işletme kapatıldı

Denetim sonunda uygunsuz ürünler imha edilirken, söz konusu dönerci Kırıkhan Belediyesi encümeni kararıyla mühürlenerek kapatıldı. Belediye yetkilileri, denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.
