Böcek ilaçlarında yeni dönem: Reçetesiz ve internetten satış yasaklandı
Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden böcek ilaçları için satış koşullarını kökten değiştirdi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle birçok bitki koruma ürünü reçeteye bağlandı, internetten ve reklamlı satış yasaklandı. Yeni sistemle denetim sıkılaşırken, kurallara uymayanlara ağır yaptırımlar getirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, insan ölümlerine de neden olan böcek ilaçlarının satışında reçeteli sistem zorunlu hale getirildi.
Yeni düzenlemeye göre, bu ürünler internetten satılamayacak, reklamı yapılamayacak ve yalnızca Bakanlıkça belirlenen usullere uygun şekilde piyasaya sunulacak.
Elektronik reçete sistemi devreye giriyor
Yönetmelikle birlikte B-Reçete Sistemi yenilendi. Daha önce fiziki ortamda düzenlenen reçeteler, artık Bitki Koruma Ürünleri Elektronik Reçete Sistemi üzerinden yazılacak. Reçete uygulaması, Bakanlıkça belirlenen aktif maddeleri içeren ürünler için geçerli olacak.
Reçete yazabilecek kişiler belirlendi
Yeni sistem kapsamında;
Bitki koruma bölümü mezunu ziraat mühendisleri,
Bayi veya toptancı izin belgesine sahip ve sorumlu yönetici olarak görev yapan ziraat mühendisleri,
Bakanlıktan yetki almak şartıyla reçete yazabilecek.
Satışlar, üreticinin alan büyüklüğü, ürün türü, zararlı organizma bilgileri ile kullanılacak ilacın doz ve miktarına göre yapılacak.
Satış zincirinde kapsamlı değişiklik
Düzenlemeyle bitki koruma ürünlerinin satış yetkileri yeniden tanımlandı. Buna göre:
Bayiden bayiye, toptancıdan toptancıya satış kaldırıldı.
Ruhsat sahibi firmalar toptancı ve bayilere,
Toptancılar bayilere,
Bayiler ise yalnızca kullanıcılara satış yapabilecek.
Bazı ürünlerde ise resmi kurumların ihale yoluyla alımlarına istisna getirildi.
Depolama şartları sıkılaştırıldı
Mesken olarak kullanılan bina altlarına toptancı ve depo izni verilmeyecek. Mevcut onaylı satış ve depolama alanları ise koşullarını 31 Aralık 2028’e kadar yeni yönetmeliğe uygun hale getirmek zorunda olacak.
Reçetesiz satışa para cezası
Yönetmelikle yaptırımlar da netleştirildi.
Reçetesiz ürün satan veya kayıt tutmayan bayilere 5 bin lira idari para cezası uygulanacak.
Kurallara uymayan reçete yazma yetkilileri önce uyarılacak, ihlalin tekrarı halinde yetkileri iptal edilecek.
Yasaklı veya kullanımı sonlandırılmış ürünlerin satışı ya da bulundurulması, bayi ve toptancı belgelerinin iptaliyle sonuçlanacak.