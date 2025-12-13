https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/bocek-ilaclarinda-yeni-donem-recetesiz-ve-internetten-satis-yasaklandi-1101768916.html

Böcek ilaçlarında yeni dönem: Reçetesiz ve internetten satış yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden böcek ilaçları için satış koşullarını kökten değiştirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birçok... 13.12.2025

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, insan ölümlerine de neden olan böcek ilaçlarının satışında reçeteli sistem zorunlu hale getirildi.Yeni düzenlemeye göre, bu ürünler internetten satılamayacak, reklamı yapılamayacak ve yalnızca Bakanlıkça belirlenen usullere uygun şekilde piyasaya sunulacak.Elektronik reçete sistemi devreye giriyorYönetmelikle birlikte B-Reçete Sistemi yenilendi. Daha önce fiziki ortamda düzenlenen reçeteler, artık Bitki Koruma Ürünleri Elektronik Reçete Sistemi üzerinden yazılacak. Reçete uygulaması, Bakanlıkça belirlenen aktif maddeleri içeren ürünler için geçerli olacak.Reçete yazabilecek kişiler belirlendiYeni sistem kapsamında;Satışlar, üreticinin alan büyüklüğü, ürün türü, zararlı organizma bilgileri ile kullanılacak ilacın doz ve miktarına göre yapılacak.Satış zincirinde kapsamlı değişiklikDüzenlemeyle bitki koruma ürünlerinin satış yetkileri yeniden tanımlandı. Buna göre:Bazı ürünlerde ise resmi kurumların ihale yoluyla alımlarına istisna getirildi.Depolama şartları sıkılaştırıldıMesken olarak kullanılan bina altlarına toptancı ve depo izni verilmeyecek. Mevcut onaylı satış ve depolama alanları ise koşullarını 31 Aralık 2028’e kadar yeni yönetmeliğe uygun hale getirmek zorunda olacak.Reçetesiz satışa para cezasıYönetmelikle yaptırımlar da netleştirildi.

