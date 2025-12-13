Türkiye
Belçika'da askerler sokağa iniyor: 'Ortak sokak devriyelerinde görevlendirilecekler'
Belçika'da askerler sokağa iniyor: 'Ortak sokak devriyelerinde görevlendirilecekler'
2025-12-13T00:59+0300
2025-12-13T00:59+0300
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken yaptığı açıklamada, Belçika askerlerinin 2026'da Brüksel sokaklarında konuşlandırılacağını, demiryolu ağında polislerle ortak devriye yapacaklarını ve sinagogları koruyacaklarını söyledi.Francken, La Libre gazetesine verdiği demeçte, "Askerler ayrıca Brüksel'deki demiryolu polisine destek olmak ve Anvers ile Brüksel'deki Yahudi mekanlarının güvenliğini sağlamak için ortak sokak devriyelerinde görevlendirilecekler" dedi.Francken ayrıca, Savunma Bakanlığı'nın Belçika genelindeki Doel, Tihange, Mol, Dessel, Geel ve Fleurus'taki nükleer tesislerin güvenliğini sağlama sorumluluğunu üstleneceğini ve bu görevin federal polise devredileceğini belirtti.11 Ekim'de Francken, Brüksel'deki güvenlik durumunun hem siyasi hem de sosyal açıdan kritik bir hal aldığını ve yıl sonundan önce şehir sokaklarına askeri birliklerin konuşlandırılmasının ihtimal dışı olmadığını belirtmişti.
Belçika'da askerler sokağa iniyor: 'Ortak sokak devriyelerinde görevlendirilecekler'

00:59 13.12.2025
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, 2026’dan itibaren askerlerin Brüksel sokaklarında devriyelere katılacağını, demiryolu polislerine destek vereceğini ve sinagoglar ile kritik tesislerde güvenliği üstleneceğini açıkladı.
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken yaptığı açıklamada, Belçika askerlerinin 2026'da Brüksel sokaklarında konuşlandırılacağını, demiryolu ağında polislerle ortak devriye yapacaklarını ve sinagogları koruyacaklarını söyledi.
Francken, La Libre gazetesine verdiği demeçte, "Askerler ayrıca Brüksel'deki demiryolu polisine destek olmak ve Anvers ile Brüksel'deki Yahudi mekanlarının güvenliğini sağlamak için ortak sokak devriyelerinde görevlendirilecekler" dedi.
Francken ayrıca, Savunma Bakanlığı'nın Belçika genelindeki Doel, Tihange, Mol, Dessel, Geel ve Fleurus'taki nükleer tesislerin güvenliğini sağlama sorumluluğunu üstleneceğini ve bu görevin federal polise devredileceğini belirtti.
11 Ekim'de Francken, Brüksel'deki güvenlik durumunun hem siyasi hem de sosyal açıdan kritik bir hal aldığını ve yıl sonundan önce şehir sokaklarına askeri birliklerin konuşlandırılmasının ihtimal dışı olmadığını belirtmişti.
Belçika - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
DÜNYA
‘Belçika, Rus varlıklarına el koyma planına onay için AB'ye yatırım anlaşmalarını feshetme şartı koydu’
Dün, 20:16
