‘Belçika, Rus varlıklarına el koyma planına onay için AB'ye yatırım anlaşmalarını feshetme şartı koydu’
Brüksel merkezli Euractiv haber sitesinin aktardığına göre Belçika, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya ‘tazminat kredisi’ olarak aktarılması planına... 12.12.2025, Sputnik Türkiye
Euractiv’in ulaştığı AB Liderler Zirvesi öncesi üye ülkelerin büyükelçileri tarafından tartışılan diplomatik belgeye göre, Belçika hükümeti AB içinde Moskova’ya ait dondurulmuş varlıkların Ukrayna'ya kaynak olarak aktarılması planına onay vermek için bir dizi ciddi şart öne sürdü.Belçika, özellikle Euroclear’daki 185 milyar euroluk dondurulmuş Rus varlığının Ukrayna'ya aktarılması planını, “hukuki güvenceler sağlanmadan” desteklemeyeceğini belirtiyor.Belçika'nın şartları şöyle:Euractiv ayrıca, Belçika ve Lüksemburg’un halen yürürlükte olan, Sovyetler Birliğiyle 1989 yılında imzaladıkları Yatırımların Karşılıklı Korunması Anlaşmasına sahip olduğunu hatırlattı.Belçika Başbakanı Bart De Wever, Avrupa Komisyonu’nun Rusya Merkez Bankası’na ait dondurulmuş varlıkların Ukrayna'ya kredi olarak kullandırılması yönündeki önerisini ‘açık bir hırsızlık’ olarak nitelendirmişti.Belçika, Macaristan, Euroclear ve Avrupa Merkez Bankası da dahil olmak üzere bazı AB kurumları ve ülkeleri, 135 ila 210 milyar euro arasında değişen dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya kredi teminatı olarak tahsis edilmesine karşı çıkıyor. Fransa ise, özellikle özel bankalarda tutulan Rus varlıklarının kullanımına karşı tutum aldı.Buna rağmen Avrupa Komisyonu söz konusu öneriyi teknik inceleme için AB Daimi Temsilciler Komitesi’ne gönderdi ve teklifin Aralık ayı ortasında yapılması planlanan AB Zirvesi’nde oylamaya sunulması bekleniyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı ise AB’nin bu yöndeki tazminat planlarının “gerçeklikten kopuk ve hukuksuz” olduğunu savunarak, "Brüksel uzun süredir Rus servetinin çalınmasıyla meşgul" açıklamasında bulunmuştu.Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.
Brüksel merkezli Euractiv haber sitesinin aktardığına göre Belçika, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya ‘tazminat kredisi’ olarak aktarılması planına yalnızca Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya ile tüm yatırım anlaşmalarını feshetmesi ve hukuki güvence sağlaması şartıyla onay vereceğini bildirdi.
Euractiv’in ulaştığı AB Liderler Zirvesi öncesi üye ülkelerin büyükelçileri tarafından tartışılan diplomatik belgeye göre, Belçika hükümeti AB içinde Moskova’ya ait dondurulmuş varlıkların Ukrayna'ya kaynak olarak aktarılması planına onay vermek için bir dizi ciddi şart öne sürdü.
Belçika, özellikle Euroclear’daki 185 milyar euroluk dondurulmuş Rus varlığının Ukrayna'ya aktarılması planını, “hukuki güvenceler sağlanmadan” desteklemeyeceğini belirtiyor.
Belçika'nın şartları şöyle:
AB ülkeleri, Rusya ile mevcut yatırımı koruma anlaşmalarını feshetmeli ve yeni anlaşmalar imzalamamalı;
Plan yargı tarafından geçersiz sayılsa dahi, 210 milyar euroluk bağımsız ve bağlayıcı mali garanti sağlanmalı;
Rusya'nın açabileceği davalar neticesinde doğabilecek olası yasal masraflar tüm AB ülkeleri tarafından karşılanmalı.
Euractiv ayrıca, Belçika ve Lüksemburg’un halen yürürlükte olan, Sovyetler Birliğiyle 1989 yılında imzaladıkları Yatırımların Karşılıklı Korunması Anlaşmasına sahip olduğunu hatırlattı.
Belçika Başbakanı Bart De Wever, Avrupa Komisyonu’nun Rusya Merkez Bankası’na ait dondurulmuş varlıkların Ukrayna'ya kredi olarak kullandırılması yönündeki önerisini ‘açık bir hırsızlık’ olarak nitelendirmişti.
Belçika, Macaristan, Euroclear ve Avrupa Merkez Bankası da dahil olmak üzere bazı AB kurumları ve ülkeleri, 135 ila 210 milyar euro arasında değişen dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya kredi teminatı olarak tahsis edilmesine karşı çıkıyor. Fransa ise, özellikle özel bankalarda tutulan Rus varlıklarının kullanımına karşı tutum aldı.
Buna rağmen Avrupa Komisyonu söz konusu öneriyi teknik inceleme için AB Daimi Temsilciler Komitesi’ne gönderdi ve teklifin Aralık ayı ortasında yapılması planlanan AB Zirvesi’nde oylamaya sunulması bekleniyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı ise AB’nin bu yöndeki tazminat planlarının “gerçeklikten kopuk ve hukuksuz” olduğunu savunarak, "Brüksel uzun süredir Rus servetinin çalınmasıyla meşgul" açıklamasında bulunmuştu.
Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.