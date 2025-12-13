https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/ataturk-portresine-tukurdugu-belirlenen-kurye-yakalandi-1101771372.html

Atatürk portresine tükürdüğü belirlenen kurye yakalandı

Atatürk portresine tükürdüğü belirlenen kurye yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da Atatürk portresine tüküren ve yanında götüren kurye yakalandı. 13.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-13T12:56+0300

2025-12-13T12:56+0300

2025-12-13T12:56+0300

türki̇ye

ümraniye

i̇stanbul emniyet müdürlüğü

kurye

atatürk

gazi mustafa kemal atatürk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0d/1101771480_0:78:1486:914_1920x0_80_0_0_fae7f538dd7f9b885b5b44d4855bc90c.png

İstanbul Ümraniye'de sipariş götürdüğü bir binanın asansöründe Mustafa Kemal Atatürk'ün portresine tüküren ve yanında götüren kurye yakalandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından tespit edildi. Kameralardan tespit edildiİstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Aralık'ta, Çamlık Mahallesi'ndeki bir siteye gelen kuryenin asansörde asılı Atatürk'ün portresini yerinden çıkardıktan sonra tükürmesi ve yanında götürmesine ilişkin çalışma başlattı.Güvenlik kameraları incelenerek, çalıştığı iş yeri tespit edilen şüpheli G.K. (28) Atakent'te gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "Atatürk aleyhine alenen hakaret" suçundan adliyeye sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/ataturke-hakaret-eden-opet-calisani-kovuldu-sirketten-sert-aciklama-geldi-1095424193.html

türki̇ye

ümraniye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ümraniye, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, kurye, atatürk, gazi mustafa kemal atatürk