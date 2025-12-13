Türkiye
Atatürk portresine tükürdüğü belirlenen kurye yakalandı
Atatürk portresine tükürdüğü belirlenen kurye yakalandı
İstanbul'da Atatürk portresine tüküren ve yanında götüren kurye yakalandı.
İstanbul Ümraniye'de sipariş götürdüğü bir binanın asansöründe Mustafa Kemal Atatürk'ün portresine tüküren ve yanında götüren kurye yakalandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından tespit edildi. Kameralardan tespit edildiİstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Aralık'ta, Çamlık Mahallesi'ndeki bir siteye gelen kuryenin asansörde asılı Atatürk'ün portresini yerinden çıkardıktan sonra tükürmesi ve yanında götürmesine ilişkin çalışma başlattı.Güvenlik kameraları incelenerek, çalıştığı iş yeri tespit edilen şüpheli G.K. (28) Atakent'te gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "Atatürk aleyhine alenen hakaret" suçundan adliyeye sevk edildi.
12:56 13.12.2025
İstanbul'da Atatürk portresine tüküren ve yanında götüren kurye yakalandı.
İstanbul Ümraniye'de sipariş götürdüğü bir binanın asansöründe Mustafa Kemal Atatürk'ün portresine tüküren ve yanında götüren kurye yakalandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından tespit edildi.

Kameralardan tespit edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Aralık'ta, Çamlık Mahallesi'ndeki bir siteye gelen kuryenin asansörde asılı Atatürk'ün portresini yerinden çıkardıktan sonra tükürmesi ve yanında götürmesine ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kameraları incelenerek, çalıştığı iş yeri tespit edilen şüpheli G.K. (28) Atakent'te gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "Atatürk aleyhine alenen hakaret" suçundan adliyeye sevk edildi.
