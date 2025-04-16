https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/ataturke-hakaret-eden-opet-calisani-kovuldu-sirketten-sert-aciklama-geldi-1095424193.html
Atatürk'e hakaret eden Opet çalışanı kovuldu: Şirketten sert açıklama geldi
Atatürk'e hakaret eden Opet çalışanı kovuldu: Şirketten sert açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada büyük tepki çeken videoda, bir akaryakıt istasyonu çalışanının Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği görülmüştü. Görüntülerdeki şahsın Opet... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T09:56+0300
2025-04-16T09:56+0300
2025-04-16T09:56+0300
opet
yaşam
atatürk
mustafa kemal atatürk
kovulma
hakaret
atatürk'e hakaret
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Bugün sosyal medyada hızla yayılan bir video, Türkiye genelinde büyük bir öfkeye yol açtı. Videoda, bir akaryakıt istasyonu çalışanının Mustafa Kemal Atatürk’e küfür ettiği anlar yer aldı. Görüntülerdeki kişinin Opet bayilerinden birinde çalıştığı tespit edildi.Atatürk’e hakaret tepki topladıKısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılan video, toplumun birçok kesiminden sert tepkiler aldı. Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’e yönelik ağır hakaretler, sosyal medya kullanıcıları ve sivil toplum örgütleri tarafından kınandı.Opet: İş akdi feshedildiOlayın kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından Opet Petrolcülük A.Ş. bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü daima saygı ve minnetle anıyoruz. Görüntülerde yer alan şahsın iş akdi derhal feshedilmiştir” denildi.Şirket vurguladı: Atatürk ilkelerine bağlıyızOpet, kamuoyuna duyurduğu açıklamasında, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığını vurgulayarak, “Kurumsal kimliğimiz ve değerlerimiz doğrultusunda, bu tür davranışlara asla müsamaha göstermeyiz” ifadelerine yer verdi.Hukuki süreç başlatıldı mı?Sosyal medya kullanıcıları ve hukukçular, şahıs hakkında hakaret ve nefret suçu kapsamında yasal işlem başlatılması çağrısında bulundu. Konuyla ilgili adli sürecin başlayıp başlamadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/esra-erolda-yasak-asklari-ile-gundeme-gelen-skandal-kayinvalide-ve-damat-canli-yayinda-gozaltina-1095421993.html
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opet, atatürk, mustafa kemal atatürk, kovulma, hakaret, atatürk'e hakaret
opet, atatürk, mustafa kemal atatürk, kovulma, hakaret, atatürk'e hakaret
Atatürk'e hakaret eden Opet çalışanı kovuldu: Şirketten sert açıklama geldi
Sosyal medyada büyük tepki çeken videoda, bir akaryakıt istasyonu çalışanının Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği görülmüştü. Görüntülerdeki şahsın Opet bünyesinde çalıştığı tespit edildi. Gelen tepkiler üzerine şirket, şahsın iş akdinin derhal feshedildiğini ve Atatürk'e olan bağlılıklarını vurgulayan bir açıklama yayımladı.
Bugün sosyal medyada hızla yayılan bir video, Türkiye genelinde büyük bir öfkeye yol açtı. Videoda, bir akaryakıt istasyonu çalışanının Mustafa Kemal Atatürk’e küfür ettiği anlar yer aldı. Görüntülerdeki kişinin Opet bayilerinden birinde çalıştığı tespit edildi.
Atatürk’e hakaret tepki topladı
Kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılan video, toplumun birçok kesiminden sert tepkiler aldı. Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’e yönelik ağır hakaretler, sosyal medya kullanıcıları ve sivil toplum örgütleri tarafından kınandı.
Olayın kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından Opet Petrolcülük A.Ş. bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü daima saygı ve minnetle anıyoruz. Görüntülerde yer alan şahsın iş akdi derhal feshedilmiştir” denildi.
Şirket vurguladı: Atatürk ilkelerine bağlıyız
Opet, kamuoyuna duyurduğu açıklamasında, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığını vurgulayarak, “Kurumsal kimliğimiz ve değerlerimiz doğrultusunda, bu tür davranışlara asla müsamaha göstermeyiz” ifadelerine yer verdi.
Hukuki süreç başlatıldı mı?
Sosyal medya kullanıcıları ve hukukçular, şahıs hakkında hakaret ve nefret suçu kapsamında yasal işlem başlatılması çağrısında bulundu. Konuyla ilgili adli sürecin başlayıp başlamadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.