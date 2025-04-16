https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/ataturke-hakaret-eden-opet-calisani-kovuldu-sirketten-sert-aciklama-geldi-1095424193.html

Atatürk'e hakaret eden Opet çalışanı kovuldu: Şirketten sert açıklama geldi

Atatürk'e hakaret eden Opet çalışanı kovuldu: Şirketten sert açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada büyük tepki çeken videoda, bir akaryakıt istasyonu çalışanının Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği görülmüştü. Görüntülerdeki şahsın Opet... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T09:56+0300

2025-04-16T09:56+0300

2025-04-16T09:56+0300

opet

yaşam

atatürk

mustafa kemal atatürk

kovulma

hakaret

atatürk'e hakaret

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/10/1095425355_0:157:544:463_1920x0_80_0_0_e91b08bff00310a755686f116cea9197.png

Bugün sosyal medyada hızla yayılan bir video, Türkiye genelinde büyük bir öfkeye yol açtı. Videoda, bir akaryakıt istasyonu çalışanının Mustafa Kemal Atatürk’e küfür ettiği anlar yer aldı. Görüntülerdeki kişinin Opet bayilerinden birinde çalıştığı tespit edildi.Atatürk’e hakaret tepki topladıKısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılan video, toplumun birçok kesiminden sert tepkiler aldı. Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’e yönelik ağır hakaretler, sosyal medya kullanıcıları ve sivil toplum örgütleri tarafından kınandı.Opet: İş akdi feshedildiOlayın kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından Opet Petrolcülük A.Ş. bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü daima saygı ve minnetle anıyoruz. Görüntülerde yer alan şahsın iş akdi derhal feshedilmiştir” denildi.Şirket vurguladı: Atatürk ilkelerine bağlıyızOpet, kamuoyuna duyurduğu açıklamasında, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığını vurgulayarak, “Kurumsal kimliğimiz ve değerlerimiz doğrultusunda, bu tür davranışlara asla müsamaha göstermeyiz” ifadelerine yer verdi.Hukuki süreç başlatıldı mı?Sosyal medya kullanıcıları ve hukukçular, şahıs hakkında hakaret ve nefret suçu kapsamında yasal işlem başlatılması çağrısında bulundu. Konuyla ilgili adli sürecin başlayıp başlamadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/esra-erolda-yasak-asklari-ile-gundeme-gelen-skandal-kayinvalide-ve-damat-canli-yayinda-gozaltina-1095421993.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

opet, atatürk, mustafa kemal atatürk, kovulma, hakaret, atatürk'e hakaret