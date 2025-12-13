https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/almanya-basbakani-merz-transatlantik-iliskilerde-temel-bir-degisime-hazirlikli-olalim-1101778197.html

Almanya Başbakanı Merz: Transatlantik ilişkilerde temel bir değişime hazırlıklı olalım

Almanya Başbakanı Merz: Transatlantik ilişkilerde temel bir değişime hazırlıklı olalım

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Merz, Avrupalıların transatlantik ilişkilerde temel bir değişime hazırlıklı olmaları... 13.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-13T21:18+0300

2025-12-13T21:18+0300

2025-12-13T21:18+0300

dünya

avrupa

abd

almanya

hristiyan demokrat birlik (cdu)

hristiyan demokrat birlik partisi

friedrich merz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100751591_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_34b912b8f13b82e8b26e397405afb2a2.jpg

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, hükümetin küçük ortağı ve CDU'nun kardeş partisi konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) Münih kentinde düzenlediği genel kurulda konuştu.Dış politika, güvenlik ve ekonomi konularına vurgu yapan Merz, dünyada şu anda yaşanan olayların boyutunun muhtemelen yıllar sonra anlaşılabileceğini belirtti.Merz, dünyada olağan dalgalanmaların yaşanmadığını ifade ederek, "Bu, bir konjonktürün normal iniş çıkışları değil. Bu, iyi ilişkilerin normal iniş çıkışları da değil. Bilakis dünyadaki siyasi ve ekonomik güç merkezlerinde adeta tektonik bir kaymadır. Almanlar ve Avrupalılar olarak biz bu sürecin ortasındayız" diye konuştu.Sorumluluk taşıyan siyasetçilere ileride, Avrupa'nın ortasında özgürlüğün, barışın, açık bir toplumun ve piyasa ekonomisinin korunmasına azami katkıda bulunup bulunmadıklarının sorulacağını aktaran Merz, bu yüzden özgürlük, barış, hukukun üstünlüğü, demokrasi, liberalizm ve açık bir toplum için mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.Rekabet edebilirlik konusunda geriye düştüklerini dile getiren Merz, sürecin son yıllarda özellikle kendi kontrolleri dışında gelişen olaylar nedeniyle hızlandığını belirterek, "Buna, bizim farklı olmasını istediğimiz ABD’nin gümrük politikaları da örnek gösterilebilir" dedi.Merz, ABD'nin mevcut politikasının kısa vadeli bir olay olduğunu düşünülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "(ABD Başkanı Donald) Trump bir gecede gelmedi ve ABD'nin bu politikası bir gecede ortadan kaybolmayacak. Halefi ile daha da zor olabilir. Burada transatlantik ilişkilerde temel bir değişime hazırlıklı olalım" şeklinde konuştu.İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan, ABD'nin kendisini Avrupa'daki müttefiklerinin güvenliğinden sorumlu hissettiği transatlantik barış düzenini ifade eden Amerikan Barışı'nın (Pax Americana) Almanya ve Avrupa açısından büyük ölçüde geride kaldığı uyarısında bulunan Merz, şu değerlendirmede bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/rus-vekil-ukrayna-guvenlik-servisinin-kirli-bomba-plani-bir-savas-sucudur-1101776994.html

abd

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, abd, almanya, hristiyan demokrat birlik (cdu), hristiyan demokrat birlik partisi, friedrich merz