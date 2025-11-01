Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Yasa dışı bahise sıkı takip: Yeni eylem planı yürürlükte
Yasa dışı bahise sıkı takip: Yeni eylem planı yürürlükte
Resmi Gazete’de yayımlanan genelgeyle Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumar ile Mücadele Eylem Planı yürürlüğe girdi. Plan, MASAK koordinasyonunda kamu... 01.11.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgeyle, sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetleriyle mücadeleye yönelik 2025–2026 Eylem Planı yürürlüğe girdi.Genelgeye göre, yasa dışı bahis ve kumarın tespiti, engellenmesi ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerle mücadele amacıyla, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda 'Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025–2026)' hazırlandı.Eylem planı kapsamında, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları iş birliği içinde çalışacak.Uygulama ve izleme süreçleri MASAK tarafından koordine edilecek.Genelgede şu ifadeler yer aldı:
02:09 01.11.2025
Resmi Gazete’de yayımlanan genelgeyle Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumar ile Mücadele Eylem Planı yürürlüğe girdi. Plan, MASAK koordinasyonunda kamu kurumları ve sivil toplumun iş birliğiyle uygulanacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgeyle, sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetleriyle mücadeleye yönelik 2025–2026 Eylem Planı yürürlüğe girdi.
Genelgeye göre, yasa dışı bahis ve kumarın tespiti, engellenmesi ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerle mücadele amacıyla, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda 'Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025–2026)' hazırlandı.
Eylem planı kapsamında, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları iş birliği içinde çalışacak.Uygulama ve izleme süreçleri MASAK tarafından koordine edilecek.
Genelgede şu ifadeler yer aldı:

Aile bütünlüğünü bozan, sosyal ilişkileri zayıflatan, gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini hedef alan yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetleri; mezkûr zararlarının yanı sıra kayıt dışı ekonomiyi artırmakta ve suç gelirlerinin aklanmasına zemin hazırlayarak kamu düzeni açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu bakımdan yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla etkin mücadele; kamu güvenliğinin sağlanması, toplumsal yapının korunması ile ekonomik ve sosyal refahın sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşımaktadır. Sanal dünyanın büyümesi, sosyal medyanın yaygınlaşması ve finansal teknolojilerin çeşitlenmesiyle yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin niteliği ve yayılma alanı önemli ölçüde değişmiştir. Sosyal medya, ödeme altyapıları ve kripto varlıklar gibi araçlar bu faaliyetlere erişimi kolaylaştırarak mevcut sorunu sınır ötesi bir boyut kazandırmıştır. Bu durum tespit, müdahale ve izleme kapasitesinin sürekli geliştirilmesini ve yenilikçi önlemlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Hâlihazırda çok yönlü bir biçimde yürütülmekte olan bu mücadelede sorunun teknolojik ve finansal altyapısının ulaştığı seviye ve uluslararası boyutunun bulunması nedeniyle hukuki ve idari altyapının güçlendirilmesi, teknik yetkinlik ve denetim kapasitesinin artırılması, kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi, uluslararası ölçekte iş birlikleriyle sorunun kaynağında çözümüne dair tedbirler alınması ve vatandaşlarımıza yönelik koruma ve farkındalık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması elzemdir.

Bu kapsamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin sanal mecralar, finansal sistem, reklam ve tanıtım kanalları ile uluslararası boyuttaki tüm aşamalarında tespiti ve engellenmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde “Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026)” hazırlanmıştır.

Söz konusu Eylem Planı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından eylemlerden sorumlu ve eylemlerin gerçekleştirilmesinde iş birliği yapılacak olan kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak, Eylem Planının uygulanması ve izleme faaliyetleri koordine edilecektir.

Bu itibarla Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026) kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi, Eylem Planının uygulanması ve izlenmesi sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle ve öncelikle sağlanması hususunda gereğini rica ederim.

